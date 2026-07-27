「晶片業短期不會不景氣」 AI教父黃仁勳信心喊話：這次不一樣

「AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍。

法人指出，黃仁勳在市場信心動搖時再度出面喊話，緩解市場不安情緒。晶片業持續壯大，台積電（2330）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣相關半導體廠都將跟著旺。

根據《財星》雜誌（Fortune）報導，黃仁勳接受Axios共同創辦人艾倫（Mike Allen）訪問，被問及半導體產業的泡沫是否即將破滅，他回答：「不會，好一段時間都不會。」

艾倫接著問：「所以這次不一樣嗎？」黃仁勳回應，「這次不一樣，是因為（榮景）並非由需求帶動」，「這次不一樣，因為（需求）並非季節性的，是整體產業的驅動，代表運算裝置的基礎科技正在改變」。黃仁勳說，全世界需要全新的AI基礎建設層級，也就是AI，而AI需要晶片，他推估半導體產業規模未來十年必須壯大五到十倍。

超大規模雲端業者（Hyperscaler）每年投入數千億美元的資本支出以快速布建AI基礎設施，但現金流卻已不敷所需，連Google母公司字母（Alphabet）的自由現金流都首次轉為負數，科技巨頭正擴大發債。

被問到是否擔心客戶舉債購買輝達晶片時，黃仁勳表示：「我不擔心。」運算正在改變，「未來從事運算是完全不同於以往的全新方式，我們還需要更多的運算裝置」。他表示，隨著AI創造獲利並提升生產力，業界必須投入更多建設。AI泡沫總有一天會破滅，但短期還不會，因為AI基礎建設潮仍在初期階段。

他提到，晶片、土地、電力與營建勞工供應有限，阻礙AI產業的成長速度，「這其實是好事」，因為讓供給最終超過需求的時間點往後延，也因現實環境拖住整個體系的腳步，反而有大量時間建置基礎設施。

不過，財星解讀，黃仁勳身為AI晶片龍頭製造商執行長，態度樂觀很正常，但他這次為產業景氣背書的理由，是過去惡名昭彰的「這次不一樣」，常被視為預測太過樂觀的警訊。