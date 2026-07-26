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726晚間地震…台積電、聯電廠區沒有影響 未達疏散標準
726晚間地震，引發外界關注晶圓廠情況，對此聯電（2303）今日晚間回應本報記者提問指出，廠區沒有影響，未達疏散標準。台積電（2330）也指出，廠區未達疏散標準。
依據官方資訊，第051號顯著有感地震報告，發震時間：2026/07/26 20:36:17，位置：北緯 24.91度，東經 121.8度即在新北市政府東南東方 35.8 公里，位於新北市雙溪區，地震深度：95.7公里，芮氏規模：5.6，宜蘭、雙北、桃園、新竹縣等最大震度3級，新竹市2級。目前晶圓廠疏散標準在4級以上。
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