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北部AI算力中心鄰近電廠要多近？經部透露：原則上「這範圍內」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部近日宣布「有條件」鬆綁桃園以北5MW以上AIDC申設，必須在大潭電廠及協和電廠附近。圖為大潭電廠。聯合報系資料照
經濟部近日宣布「有條件」鬆綁桃園以北5MW以上AIDC申設，必須在大潭電廠及協和電廠附近。圖為大潭電廠。聯合報系資料照

AI時代下，除了半導體產業用電快速成長，AI資料中心（AIDC）則是另一個重點。經濟部近日宣布「有條件」鬆綁桃園以北5MW以上AIDC申設，必須在大潭電廠及協和電廠附近；經濟部長龔明鑫日前更透露，設置範圍約電廠附近約2公里左右，未來也會跟地方討論。

據了解，目前申設AIDC約都30到50MW之間，AIDC用電雖遠不如半導體，但AIDC用電密度大，location就很重要；台電一直強調，希望AIDC設置能靠近電源。究竟要多靠近電源？龔明鑫日前在立法院經委會透露，約2公里左右。

至於未來2公里是否由桃園以北適用到全國？台電表示，目前會先以個案申請來看。此外，靠近再生能源也會是另一個可行條件。

龔明鑫日前已表示，經濟部支持大型AI算力中心專區設置，要往接近電源地方設置。

台電董事長曾文生曾以乒乓球來形容民生用電、商業用電是棒球、科學園區是保齡球，那麼AIDC就是「鉛球」，一個貨櫃大小，用電量就是跟飯店差不多，如果任意讓它放在都會區，AIDC恐會造成區域電網快速過載，進而排擠到民生用電；曾文生強調，AIDC設置是location問題。

台電強調，AIDC若能接近電源，可以減沙電流損耗，對產業、對民生都是好事，建議AIDC設在電源的附近，包括電廠及再生能源案場。

龔明鑫 協和電廠 經濟部 台電

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