聽新聞
0:00 / 0:00
勝一斥資12億 擴產IPA
勝一（1773）擬於今年第3季再投入12.3億元，擴建兩條電子級異丙醇（IPA）產線，預計明年完工，以因應客戶需求。加計目前正在興建的兩條IPA產線，總計將擴增至四條，整體擴產規模倍增。
勝一近日代子公司鴻勝化學公告，為配合客戶需求擴充產能，預計於第3季再投資12.3億元，在彰濱工業區續建兩套電子級異丙醇（IPA）產線，可望明年完工。勝一先前已投資23億元，增建兩條電子級IPA產線，預計今年9月完工，經過客戶驗證後，有望於明年量產。再加上此次再續建兩條產線，待四條產線全數完工並量產，電子級IPA年產能有望再增加逾3萬噸。
除IPA外，勝一目前尚有丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能將由5萬噸提升至17萬噸。勝一表示，目前PM每年仍有2-3萬噸外購需求，待擴產完成，將可替代相關採購需求，並供應大客戶。由於相關擴產依據客戶需求與先進製程發展方向規畫，具備一定訂單能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。