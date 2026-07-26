聽新聞
0:00 / 0:00

華新半導體事業 邁入成長周期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新麗華（1605）近年積極推動高值化轉型，如今除了英國特殊材料布局開始收成外，AI半導體等相關科技轉投資事業也同步進入成長周期，挹注財報數字將明顯改善。

法人指出，華新旗下華邦電華新科分別受惠AI記憶體及AI伺服器需求爆發，獲利展望同步升溫，可望帶動華新第2季權益法收益明顯增加，市場也開始重新檢視華新控股投資價值，營運正式邁入「本業升級、轉投資成長」的新階段。

法人分析，華新近年營運結構已與過去明顯不同。本業除不銹鋼及電線電纜外，透過併購英國SMP及投資精密加工公司AML，逐步建立航太、軍工、核能等高階特殊材料布局；另一方面，轉投資則搭上AI產業浪潮，形成科技事業新的獲利來源，使整體獲利結構更趨多元。

其中，華邦電受惠AI帶動HBM排擠效應，DDR3、SLC NAND及NOR Flash同步進入漲價循環，法人最新報告預估，2026年及2027年每股純益將分別達36.2元及90.31元。

華新科則受惠AI伺服器帶動高階MLCC、晶片電阻需求快速增加，AI產品營收占比持續提升，高毛利產品比重同步攀升。

市場人士指出，過去市場評價華新，多半聚焦不銹鋼景氣循環，但近年公司逐步建立兩條新成長曲線。一條是以SMP為核心的高階特殊材料事業，受惠英國國防核工業、航太及能源自主投資；另一條則是華邦電、華新科所代表的AI科技布局，兩者分別對應全球軍工升級與AI基礎建設兩大長期趨勢。

半導體 華邦電 華新科

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

科技股輪動 法人：打造更均衡的核心資產配置

法人：大型龍頭股 配置核心

半導體主題 ETF 績效佳 00913今年來漲逾111%

相關新聞

北部AI算力中心鄰近電廠要多近？經部透露：原則上「這範圍內」

AI時代下，除了半導體產業用電快速成長，AI資料中心（AIDC）則是另一個重點。經濟部近日宣布「有條件」鬆綁桃園以北5MW以上AIDC申設，必須在大潭電廠及協和電廠附近；經濟部長龔明鑫日前更透露，設置範圍約電廠附近約2公里左右，未來也會跟地方討論。

726晚間地震…台積電、聯電廠區沒有影響 未達疏散標準

726晚間地震，引發外界關注晶圓廠情況，對此聯電（2303）今日晚間回應本報記者提問指出，廠區沒有影響，未達疏散標準。台積電（2330）也指出，廠區未達疏散標準。

「晶片業短期不會不景氣」 AI教父黃仁勳信心喊話：這次不一樣

「AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍。

先進封裝產值 挑戰千億美元

研調機構Yole最新報告上修全球先進封裝市場產值預估，看好相關產值將提前在2031年突破千億美元大關、達1,090億美元以上，創新高，且短期內市場仍將供不應求，引領台積電、日月光投控、力成等台廠營運衝鋒。

雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

微軟、臉書母公司Meta及亞馬遜等三大雲端服務供應商（CSP）本周將陸續公布上季財報，預料都將繳出亮眼營收成績，並可能跟進Alphabet調升資本支出腳步，全力搶攻AI商機，卻也可能對自由現金流造成壓力。

分析師按讚AI題材 喊做多科技股

一些分析師認為，美股有如來到1999年網路泡沫破滅前夕，擔心股市將會重挫。但專家反駁說，美國企業盈餘持續成長，牛市仍有撐，建議可繼續做多AI題材，包括晶片和科技股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。