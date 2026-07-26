華新半導體事業 邁入成長周期

華新麗華（1605）近年積極推動高值化轉型，如今除了英國特殊材料布局開始收成外，AI半導體等相關科技轉投資事業也同步進入成長周期，挹注財報數字將明顯改善。

法人指出，華新旗下華邦電、華新科分別受惠AI記憶體及AI伺服器需求爆發，獲利展望同步升溫，可望帶動華新第2季權益法收益明顯增加，市場也開始重新檢視華新控股投資價值，營運正式邁入「本業升級、轉投資成長」的新階段。

法人分析，華新近年營運結構已與過去明顯不同。本業除不銹鋼及電線電纜外，透過併購英國SMP及投資精密加工公司AML，逐步建立航太、軍工、核能等高階特殊材料布局；另一方面，轉投資則搭上AI產業浪潮，形成科技事業新的獲利來源，使整體獲利結構更趨多元。

其中，華邦電受惠AI帶動HBM排擠效應，DDR3、SLC NAND及NOR Flash同步進入漲價循環，法人最新報告預估，2026年及2027年每股純益將分別達36.2元及90.31元。

華新科則受惠AI伺服器帶動高階MLCC、晶片電阻需求快速增加，AI產品營收占比持續提升，高毛利產品比重同步攀升。

市場人士指出，過去市場評價華新，多半聚焦不銹鋼景氣循環，但近年公司逐步建立兩條新成長曲線。一條是以SMP為核心的高階特殊材料事業，受惠英國國防核工業、航太及能源自主投資；另一條則是華邦電、華新科所代表的AI科技布局，兩者分別對應全球軍工升級與AI基礎建設兩大長期趨勢。