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研調估全球先進封裝產值2031年 將破千億美元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

研調最新預測顯示，估全球先進封裝產值2031年將破千億美元，達到約1090億美元以上創新高，包含台積電英特爾、Amkor等皆積極擴充產能。

研究機構分析，相關大廠新產能完工時間集中在2027-2028年左右，短期內市場供應仍吃緊。

研究機構Yole近期更新預測數據，該機構最新預測上修先進封裝市場在2025年達到540億美元以上，並預計到2031年將突破千億美元，來到1090億美元以上。

Yole分析師Bilal Hachemi表示，先進封裝已成為決定人工智慧運算、電源供應和系統成本的基礎。這是一種結構性轉變，不僅是一個成長周期。因此，市場中可投資的部分不是一般的封裝，而是與人工智慧運算、HBM、記憶體、高階載板、CPO 和 IDM 外包相關的後段供應鏈。

該機構也分析，定價權集中在那些擁有技術和產能護城河、AI封裝、HBM、高階載板等企業。其他企業仍在進行成本競爭。

英特爾 台積電 人工智慧

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