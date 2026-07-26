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兩家日廠傳停產特氣、台灣晶片陷危機？供應鏈最新消息這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

近期大陸市場流傳兩家日廠傳出因缺大陸鎢粉而停產特氣，將使台灣晶片陷危機，對此，熟悉日本市場的台灣半導體供應鏈最新消息直指為假消息，相關日廠並無停產，預期供應鏈無影響。

大陸市場流傳關東電化工業（Kanto Denka Kogyo）與中央硝子（Central Glass）已向台積電與多家記憶體等大廠發布通知高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆）將停產因缺料，並解讀為缺大陸鎢粉。

不過，熟悉供應鏈人士指出為假消息，供應鏈指出，KDK跟CG這兩家氣體供應商並没有停產六氟化鎢。中國大陸確實限制鎢粉的出口但這兩家日本氣體生產廠商會從其他地區採買鎢粉，全球鎢粉產地除了中國還有越南、俄羅斯...等地，預期無停產問題。

業界說，不只邏輯廠，韓國生產記憶體過程也需使用到六氟化鎢，生產 3D NAND Flash 需大量使用六氟化鎢 。它是晶片製造中沉積鎢金屬的關鍵電子氣體。主要用於填滿晶片層與層之間的奈米級通孔，藉此連接內部電路，料源供應商與氣體供應商本就多元。

另一家供應鏈廠商也說，上述公司先前已調整料源配比，比如關東電化的鎢粉原料比例，七月開始為50%美國與日本，鎢粉原料無斷供的狀況。

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