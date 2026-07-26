聽新聞
0:00 / 0:00

AI 鏈衝產能 台中掀擴廠潮！大立光、志聖等看好發展潛力

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

AI產業在台中掀擴廠潮，根據公開資訊觀測站統計，今年以來上市櫃企業在台中購地、購廠交易已達13筆，累計總投資金額高達83.7億元，總計購得土地面積約2萬坪，其中志聖工業（2467）14.8億元購入精密科技園區廠房，為單筆總價最高交易。

資深千金股大立光（3008）更在6、7月兩個月內，三度加碼台中產業園區，累計投入近26億元購廠。整體來看，今年企業投資台中呈現「金額高、交易熱、布局廣」三大特色，顯示產業界持續看好台中發展潛力。

觀察今年投資企業類型，主要集中於電子、半導體、光電、精密機械、科技材料及自動化設備等高科技產業，包括志聖、信邦（3023）、大立光、萬潤（6187）、鴻勁精密（7769）等，都積極購置廠房或工業土地，使台中的光學元件及半導體供應鏈持續壯大。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年全球供應鏈重組，加上AI伺服器、半導體、高階製造、自動化設備及精密加工需求快速成長，使台灣高科技產業積極擴充產能。

台中市擁有完整的精密機械聚落及成熟的金屬加工供應鏈，加上台積電（2330）也在中科擴廠大展拳腳，因此企業落腳台中，可快速串聯上下游合作廠商，也能有效降低物流與生產成本。

台中 志聖 大立光

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

大立光斥資13億 台中獵地

亞翔法說會／迎AI半導體建廠潮 總座蔣曉麟：未來3年獲利逐年看好

相關新聞

Kimi K3改寫AI賽局 台灣不能缺席

大陸人工智慧新創公司月之暗面（Moonshot AI）日前發表大型語言模型Kimi K3，不僅宣稱模型能力已逼近全球最先進系統，更宣布將公開模型權重，立即引發全球科技界與資本市場震盪。短短幾天內，美國科技股出現波動，矽谷企業、創投圈、研究機構以及各國政府紛紛重新評估AI競爭態勢。從DeepSeek到Kimi K3，中國AI產業在短時間內接連推出具世界級競爭力的模型，也讓原本被認為由美國遙遙領先的AI霸權，再次出現新的變數。

OCP 亞太峰會下月登場 指標 AI 大廠輪番秀新品

AI快速發展，AI資料中心、開放硬體、光學、電力及散熱都是各界關注焦點，2026年OCP亞太峰會將登台，主打從開放性塑造AI的未來，台積電、鴻海、廣達、雲達、緯創、緯穎、智邦、英業達、台達電等指標AI大廠參與，大秀開放運算及AI資料中心關鍵實力。

AI 連續運算架構 躍新商機

AI下一波浪潮將是推理，「計算」更加貼近終端用戶，不僅需要超大型AIDC，更需要關注邊緣運算及分散式AIDC，OCP近期攜手IOWN，聯合倡議「AI連續運算」（AI Computing Continuum），打造具擴充性及節能的AI基礎設施，成為台灣廠商新商機。

超微攻機器人 威強電助陣

超微（AMD）看好實體AI發展前景，於Advancing AI 2026大會中宣布推出Kria AI解決方案，以及開放式機器人合作夥伴網路。現場展示區也有不少該公司合作廠商開發的機器人、機器狗與機器手臂等應用示範，台廠威強電也是其中之一。

AI 鏈衝產能 台中掀擴廠潮！大立光、志聖等看好發展潛力

AI產業在台中掀擴廠潮，根據公開資訊觀測站統計，今年以來上市櫃企業在台中購地、購廠交易已達13筆，累計總投資金額高達83.7億元，總計購得土地面積約2萬坪，其中志聖工業14.8億元購入精密科技園區廠房，為單筆總價最高交易。

四半導體法說上秀 市場焦點

半導體指標性大廠本周陸續召開法說會，包括力成、旺宏、聯電、聯發科，個別在28日、28日、29日、31日舉行，市場關注相關公司釋出的最新展望和市況看法等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。