AI 鏈衝產能 台中掀擴廠潮！大立光、志聖等看好發展潛力

AI產業在台中掀擴廠潮，根據公開資訊觀測站統計，今年以來上市櫃企業在台中購地、購廠交易已達13筆，累計總投資金額高達83.7億元，總計購得土地面積約2萬坪，其中志聖工業（2467）14.8億元購入精密科技園區廠房，為單筆總價最高交易。

資深千金股大立光（3008）更在6、7月兩個月內，三度加碼台中產業園區，累計投入近26億元購廠。整體來看，今年企業投資台中呈現「金額高、交易熱、布局廣」三大特色，顯示產業界持續看好台中發展潛力。

觀察今年投資企業類型，主要集中於電子、半導體、光電、精密機械、科技材料及自動化設備等高科技產業，包括志聖、信邦（3023）、大立光、萬潤（6187）、鴻勁精密（7769）等，都積極購置廠房或工業土地，使台中的光學元件及半導體供應鏈持續壯大。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年全球供應鏈重組，加上AI伺服器、半導體、高階製造、自動化設備及精密加工需求快速成長，使台灣高科技產業積極擴充產能。

台中市擁有完整的精密機械聚落及成熟的金屬加工供應鏈，加上台積電（2330）也在中科擴廠大展拳腳，因此企業落腳台中，可快速串聯上下游合作廠商，也能有效降低物流與生產成本。