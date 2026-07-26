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AI 連續運算架構 躍新商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI下一波浪潮將是推理，「計算」更加貼近終端用戶，不僅需要超大型AIDC，更需要關注邊緣運算及分散式AIDC，OCP近期攜手IOWN，聯合倡議「AI連續運算」（AI Computing Continuum），打造具擴充性及節能的AI基礎設施，成為台灣廠商新商機。

OCP過去打造開放網路架構，重新定義機架及供電標準等，改變全球資料中心及雲端硬體產業生態，更帶起白牌伺服器及交換器商機，緯穎（6669）、雲達、智邦（2345）都直接搶進大型資料中心商機。

IOWN則由NTT及中華電信（2412）等電信、CSP及晶片業者發起，要打造因應AI所需的全光網路（APN），台灣廠商台積電（2330）、日月光（3711）、台達電（2308）、智邦均積極投入相關技術研發，推出對應產品。

現在因應未來AI浪潮需求，不僅侷限在超大型AIDC，「AI推理」需要的是更貼近用戶及無所不在的運算，OCP、IOWN兩大聯盟攜手，推動「AI連續運算」架構。

緯穎 智邦 中華電信

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