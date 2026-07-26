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OCP 亞太峰會下月登場 指標 AI 大廠輪番秀新品
AI快速發展，AI資料中心、開放硬體、光學、電力及散熱都是各界關注焦點，2026年OCP亞太峰會將登台，主打從開放性塑造AI的未來，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、雲達、緯創（3231）、緯穎（6669）、智邦（2345）、英業達（2356）、台達電（2308）等指標AI大廠參與，大秀開放運算及AI資料中心關鍵實力。
2025年是OCP（開放運算計畫）首次登台，舉辦OCP亞太峰會，2026年OCP亞太峰會將於8月11、12日在台舉辦，連兩年來台凸顯台灣是全球AI發展重鎮，是AI資料中心基礎架構重要供應基地。
今年OCP亞太峰會延續「Leading the Future of AI（引領人工智慧的未來）」為主題，國際廠商輝達、Google、微軟、超微、博通、英特爾等來台，台積電、日月光、神達、貿聯、智邦及旗下Edge-core、和碩、鴻海、廣達、雲達、緯創、緯穎、英業達積極參與。
全球AI生態系建構從晶片到資料中心完整技術鏈，今年更聚焦AI叢集與運算連續體、先進封裝與晶片生態系、散熱環境與永續循環、開放資料中心電力與機櫃架構、網路光學、伺服器與儲存及未來技術與跨領域創新等六大主題。
近期緯創與輝達在美國德州沃斯堡宣布AI工廠打造全美首個輝達GB300運算基板，緯創及緯穎更積極搶進2026 OCP亞太峰會，秀新產品。
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