OCP 亞太峰會下月登場 指標 AI 大廠輪番秀新品

大陸人工智慧新創公司月之暗面（Moonshot AI）日前發表大型語言模型Kimi K3，不僅宣稱模型能力已逼近全球最先進系統，更宣布將公開模型權重，立即引發全球科技界與資本市場震盪。短短幾天內，美國科技股出現波動，矽谷企業、創投圈、研究機構以及各國政府紛紛重新評估AI競爭態勢。從DeepSeek到Kimi K3，中國AI產業在短時間內接連推出具世界級競爭力的模型，也讓原本被認為由美國遙遙領先的AI霸權，再次出現新的變數。

2026-07-26 01:32