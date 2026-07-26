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超微攻機器人 威強電助陣
超微（AMD）看好實體AI發展前景，於Advancing AI 2026大會中宣布推出Kria AI解決方案，以及開放式機器人合作夥伴網路。現場展示區也有不少該公司合作廠商開發的機器人、機器狗與機器手臂等應用示範，台廠威強電（3022）也是其中之一。
上述展示區中，超微合作廠商Generative Bionics展示的智慧人形機器人頗為吸睛，威強電攜手友上科技展示整合超微晶片的強化AI辨識協作機器人解決方案，適用於人機合作環境。
超微這次推出Kria AI解決方案，是希望協助開發人員與客戶原型設計、建置並快速部署下一代自主機器人與實體 AI系統。產品組合包含Ryzen AI嵌入式X100系列處理器驅動的Kria AI系統模組（SOM）與機器人載板，以及Kria AI機器人開發平台。
這是首款專為自主機器人設計的開放式Turnkey整合平台，結合CPU、GPU、NPU及FPGA的異質運算，可將超微的機器人技術能力從機器人「身體」拓展至「大腦」，將AI感知、推論、代理式決策與控制功能整合至單一平台，並針對嚴苛功耗、散熱與低延遲需求進行最佳化。
超微表示，Kria AI SOM預計從今年第4季起由ODM合作夥伴開始供貨。Kria AI機器人開發平台目前已向早期客戶提供樣品，也預計第4季供貨。
超微也推出機器人合作夥伴網路，加速搭載公司平台的機器人與實體AI系統開發與部署。此計畫透過共通的超微硬體、以開放標準為基礎打造的軟體基礎，連結ODM、獨立軟體供應商、模擬供應商、感測器與感知技術公司、安全與基準測試合作夥伴，以及系統整合商。
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