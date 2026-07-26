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AI零組件廠 將釋獲利展望

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中劉芳妙 ／台北報導

指標電子零組件廠本周紛紛舉行法說。其中載板龍頭欣興（3037）與電池模組廠順達（3211）同於29日舉行；電源龍頭台達電（2308）及光寶（2301）分別將於30日、31日舉行。相關廠商釋出的下半年營運展望，毛利率動向、布局進展，預期將成為市場焦點。

欣興6月營收148.97億元，續創新高，月增6%，年增36.31%；上半年營收803.36億元，年增28.42%。外界看好，欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，下半年營運可望逐季走高。

市場關注順達AI伺服器電池備援模組業務進展，以及今年下半年營運展望。法人指出，順達受惠Vera Rubin平台將大量導入BBU產品，加上新產能開出便獲得客戶訂單挹注，在今年下半年新品進入備貨需求效應下，順達下半年營運將有望繳出明顯優於上半年的成績單。

隨輝達Vera Rubin陸續出貨，法人看好，將帶旺台達電、光寶等供應鏈下半年營運。

台達電第2季營收以1,832.57億元創新高，外界看好，獲利同步改寫新猷，惟毛利率表現將是外界關注焦點；光寶第2季營收527.05億元，也改寫2018年第3季以來最高，外界預期，獲利有望報佳音。

台達電董事長鄭平日前表示，現在產能仍吃緊，包括美國、中國大陸，泰國及台灣都會擴產，今年資本支出將再創新高。

光寶日前宣布斥資9.19億美元（約台幣近300億元）在美國德州建立新生產據點。由於光寶在前一次法說會已上修全年資本支出由110億元提高至130億元，增幅18%，仍未包括美國新廠投資計畫，預期光寶將二度上修全年資本支出。

欣興 光寶 營收

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