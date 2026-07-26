Kimi K3改寫AI賽局 台灣不能缺席

大陸人工智慧新創公司月之暗面（Moonshot AI）日前發表大型語言模型Kimi K3，不僅宣稱模型能力已逼近全球最先進系統，更宣布將公開模型權重，立即引發全球科技界與資本市場震盪。短短幾天內，美國科技股出現波動，矽谷企業、創投圈、研究機構以及各國政府紛紛重新評估AI競爭態勢。從DeepSeek到Kimi K3，中國AI產業在短時間內接連推出具世界級競爭力的模型，也讓原本被認為由美國遙遙領先的AI霸權，再次出現新的變數。

過去兩年，全球AI競爭幾乎可以說是美國企業的舞台。OpenAI、Anthropic與Google持續推出功能更強大的封閉模型，並透過雲端服務建立商業護城河，企業若想取得最先進能力，幾乎只能向少數公司購買服務。如今中國企業採取完全不同的策略，選擇推出高性能的開放權重模型，希望吸引全球開發者共同建立生態系，快速擴大影響力。這不是單純的技術競賽，而是兩種AI發展哲學的正面交鋒。

Kimi K3真正值得關注的地方，不只是模型規模突破2.8兆個參數，而是在模型品質與美國頂尖模型逐漸接近之際，又採取開放權重策略，使企業可以自行部署、自行調校，甚至建立屬於自己的專業模型。過去不少企業擔心重要資料必須送到第三方雲端處理，如今有另一種選擇，也讓企業AI導入策略開始出現改變。

這場競爭的意義，遠比模型排行榜上的分數更加重要。過去大家討論AI，多半聚焦誰的模型最聰明。現在真正決定勝負的，可能已經變成誰能建立最大的生態系、吸引最多開發者，以及讓最多企業願意投入。歷史上，資訊產業從來不是最好的技術一定勝出，而是最能形成平台效應者取得最後成功。Windows如此，Android如此，今日AI世界也開始朝相同方向演變。

因此，中美AI競爭的主戰場，也逐漸由算力競賽轉向制度競賽。美國希望透過封閉模型維持技術優勢與商業利益，中國則希望藉由開放權重迅速擴大全球使用人口，降低各國導入AI門檻。兩種模式各有優勢，也各有風險。封閉模型更新速度快、安全管理較完整，但企業高度依賴單一供應商。開放模型則具備高度自主性，可依需求修改，也較容易控制企業資料流向，但部署成本、維護能力與資訊安全責任都必須自行承擔。

因此，企業真正應思考的問題，不是封閉模型或開放模型誰比較好，而是哪一種較符合自身需求。

值得注意的是，美國內部對於中國開放模型也出現不同聲音。一部分大型AI公司擔心智慧財產與國家安全問題，希望限制中國模型流通。另一方面，不少新創公司與開發者則認為，如果完全禁止使用中國開放模型，只會提高創新成本，反而削弱美國中小企業競爭力。連輝達執行長黃仁勳近日也公開表示，美國應以持續創新回應競爭，而非單純依靠封鎖策略。這顯示AI競爭已不只是國家與國家的競賽，更是產業路線之爭。

站在台灣的角度，我們不能只關心誰贏誰輸，而要思考自己的位置。台灣最大的優勢，不是在打造另一個ChatGPT，而是在全球AI供應鏈中具有不可取代的角色。從晶圓代工、高速運算晶片、伺服器、散熱、電源管理到AI整機製造，台灣企業早已深度參與全球AI發展，只要全球AI持續成長，台灣硬體產業仍有優勢。

但若只停留在硬體供應商角色，台灣未來仍可能落入價值鏈中段。真正需要補強的是AI應用層與企業軟體能力。我們擁有全球領先製造業，也擁有完善醫療體系、金融市場以及中小企業網路，完全可以建立大量具台灣特色的AI應用，而不是只替別人生產GPU。

另一項更值得投入的是繁體中文AI。全球大型模型多半仍以英文與簡體中文為主，繁體中文、高品質台灣知識、法律、醫療、教育以及文化內容仍有很大發展空間，有機會建立華文世界具有特色的AI能力。

對台灣而言，最危險的不是落後，而是把AI視為別人的競賽。從半導體走向智慧應用，從硬體製造走向軟硬整合，從代工思維走向平台思維，才是台灣在下一波AI革命中真正應該努力的方向。