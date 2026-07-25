2026 AI應用大展AI WAVE SHOW將登場 秀台灣IT產業AI Ready即戰力

面對全球AI（人工智慧）應用需求快速成長，GenAI（生成式AI）、AI Agent（AI代理）、Physical AI（實體AI）技術不斷推陳出新，各類語言模型持續升級，推動雲端AI與Edge AI（邊緣AI）運算需求持續成長；搶攻全球AI商機，台灣最大AI專業展會「2026 AI應用大展AI WAVE SHOW」，將在7月30日至8月1日於台北世貿一館登場，聚焦AI Agent、Edge AI兩大主軸，展現台灣IT產業AI Ready即戰力，宏碁集團（2353）、中華電信（2412）、凌群（2453）等打造超過350種AI技術與應用。

調研機構Gartner研究報告指出，2026年全球IT（資訊科技）支出將上看6.31兆美元，較2026年成長13.5%，帶動全球半導體與IT產業營收持續增加。

由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦「2026 AI應用大展AI WAVE SHOW」，今年展會以「AI Ready即刻實戰」為主題，聚焦「AI Agent」與「Edge AI」兩大主軸，集結200家國內外科技廠商，展示AI Agent、語言模型、AI整合雲平台、智慧穿戴、Physical AI、AI終端裝置等AI科技與AI解決方案，更將邀請50位國內外專家分享AI產業發展趨勢，並辦理50場論壇與商業交流活動。

AI WAVE SHOW呼應政府AI新十大建設政策方向，串聯製造、零售、醫療等高轉型AI需求產業，全方位展現AI從概念走向企業實戰的AI應用落地趨勢與解決方案，進而打造亞太區指標AI科技應用展會。

TCA指出，包括超微（AMD）、台塑（1301）、台智雲、西門子、凌群電腦、宏碁智通、宏碁智雲、宏碁資訊（6811）、鈺立微電子、微軟、華擎科技（3515）、中光電智能物流、優必達、威聯通（7805）、明基材料（8215）、中華電信、日本SoftBank、美商甲骨文、訊連科技（5203）、系統電子（5309）、緯謙科技、資誠創新諮詢、美商鄧白氏等國內外科技大廠與諮詢顧問機構，將同步展出AI伺服器、AI工作站、雲端AI平台、AI機器人、Edge AI伺服器、Edge AI裝置、AI客服系統、ADAS、智慧移動、智慧交通等超過350種AI技術與應用，展現台灣IT產業軟硬整合AI即戰力。

TCA指出，根據勞動部統計資料顯示，製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業、營建工程業、醫療保健及社會工作服務業等行業，常態性占了工作職缺七成以上名額，顯示相關行業缺工壓力較其他行業為重。主辦單位評估過AI技術優勢與產業特性，在AI WAVE SHOW當中，特別針對製造業、零售業、醫療業規劃專屬的AI解決方案展示內容。

以製造業為例，TCA表示，臺灣塑膠工業、鼎新數智、天工精密、達易智造展出對應的AI軟體解決方案，如台塑Formosa GPT企業用AI平台；而西門子、中光電智能、開端智能則展出所需要的Edge AI硬體產品，如SIMATIC Robot Pick AI、AI智能搬運解決方案等。

TCA指出，針對零售業的產業特性，美商鄧白氏、碩網資訊（7547）、樂堤科技、關貿網路（6183）將展出對應的AI軟體方案，如D&B.AI 商業AI代理、生成式AI整合平台、自動AI客服平台等；而宏碁智通、鈺立微、王一互動、誠雲科技則展出所需要的AI軟硬整合產品，如多元支付解決方案、機器人落地智慧平台（飯店/自助餐）、AI導覽機等。

面對專業度要求高的醫療業，TCA指出，筑波醫電、先進醫資、創意點子數位、緯謙科技等廠商，將展出InfinityAI 平台、Docloops.AI自動化健康管理照護流程、Care Bridge - AI遠端醫療諮詢平台、處方自動生成專屬用藥提醒與衛教資訊等AI醫療解決方案。

TCA 表示，為了讓與會人士感受「AI Ready即刻實戰」的情境，主辦單位也彙整多家在現場Live Demo展示，包括：慧穩科技、優必達、環球睿視、訊連科技、鉅怡智慧、碩網資訊、艾普特科技、威聯通科技、摩比智慧科技、長問科技、筑波醫電、晶芯智科、台智雲等廠商，將展出AIWinOps AI視覺訓練平台、UbiOne AI虛擬角色創建平台、AIspeakin語音語意AI應用、FaceMe人臉辨識系統、FaceHeart健康智慧魔鏡、生成式AI整合平台、START-ONE 企業AI作業系統、QAI-h1290FX桌面級邊緣運算與儲存融合伺服器、AI智能語音與數位客服平台、在地化語音AI辨識解決方案、UR協作型機械手臂、Crystal Core AI無人空運輕量化物流系統、企業主權AI平台等AI應用情境解決方案。