OTT TV從隨選走向即時內容頻道 台灣大MyVideoTV上線37個電視頻道

過去OTT TV串流影音最吸引人的收視模式就是隨時、隨地、隨選，現在串流影音平台競爭從「片庫規模」轉向「即時內容」，台灣大哥大（3045）表示，MyVideo今年3月上線運動賽事直播後，帶動直播觀看人數躍升六倍、付費會員數年增近二成，將於8月1日推出「MyVideo TV」，首波集結37個電視頻道。

台灣大指出，看準運動賽事與新聞直播的成長動能，MyVideo將於8月1日推出「MyVideo TV」，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式；補齊過去在電視頻道端的空缺，在單一應用程式內可切換OTT隨選看片與即時看電視兩種模式。自8月1日起至9月30日止，MyVideo註冊會員均可免費體驗電視頻道服務。

台灣大MyVideo將頻道陣容橫跨時事、運動與家庭娛樂三大領域，時事類別網羅東森新聞台、三立iNEWS、民視新聞台、鏡電視新聞台、東森財經新聞，並延伸至Bloomberg TV、CNBC Asia、NHK新聞資訊台等國際頻道，一鍵掌握國內時事與全球財經動態。

此外，MyVideo運動賽事則提供四隊中華職棒全主場對戰，含括富邦悍將、味全龍及統一7-ELEVEn獅，樂天桃猿主場賽程則可透過DAZN收看；此外，亦整合日本職棒、國際網球及高爾夫等海外賽事資源。家庭娛樂部分納入MOMO親子台、BBC Player系列，以及CI罪案偵緝頻道，滿足不同世代的觀看偏好。未來也將持續擴充頻道陣容。

台灣大指出，用戶自8月1日起可由MyVideo首頁進入MyVideo TV服務，透過智慧電視、手機、平板及電腦跨裝置收看，在家或外出都能享受「隨開即播、一鍵轉台」的直覺體驗。