AI關鍵零件加速美國製造 勤誠、川湖美國廠接力啟動

緯創美國德州達拉斯D1 AI智慧工廠本週盛大開幕，上游的AI關鍵零組件供應鏈也加速美國製造，包括AI伺服器機殼大廠勤誠、滑軌大廠川湖的美國廠今年以來相繼啟動，成為下半年重要營運動能。

川湖總經理林淑珍最新預告，川湖美國休士頓廠第3季將開始量產，成為下半年營運重要新動能。

受惠AI浪潮需求不墜，川湖今年表現亮眼，上半年營收新台幣162.79億元，較去年同期幾乎翻倍成長，尤其川湖第2季營收逐月三級跳，4月、5月、6月營收連破20億元、30億元和40億元等重要關卡，展現強勁成長動能，而下半年最大營運爆發力就是美國廠。

林淑珍表示，AI主要大客戶都在美國，因應地緣政治考量，川湖決定不逐水草而居，而是一次到位，直接前進美國設廠。林淑珍強調，很多人以為滑軌只是「兩根鐵」，但背後其實是很多精密零件的組成，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，大腦已經建置完成，對於前進美國製造有信心。

同為AI關鍵零組件供應鏈之一的伺服器機殼大廠勤誠，美國NCT（新產品導入與打樣）廠區已於今年3月落成啟用。

勤誠執行長陳亞男表示，AI這一波不是景氣循環，而是產業世代的重組，現在市場已經不是比成本，而是比誰離客戶更近，以及供應鏈韌性。對勤誠而言，「客戶在哪裡，勤誠就在哪裡」。

勤誠今年營運動能強勁，上半年營收149.28億元，年增55.56%。其中6月營收32.37億元，年增率98.03%，單月營收首度衝破30億元大關，創歷史新高。

為加速推進製造與營運的在地化策略布局，勤誠美國NCT廠區已於今年3月中落成啟用。陳亞男表示，AI新時代，速度與彈性是決定勝負的關鍵，勤誠美國NCT新廠肩負敏捷打樣與技術對接的關鍵任務。有別於追求大規模自動化的量產基地，NCT廠區的核心價值在於貼近客戶、快速反應。

除了NCT廠區，勤誠也緊接著啟動美國德州達拉斯的量產廠區興建計畫，5月已簽約開始啟動興建，預計2027年下半年陸續啟用，可望助攻勤誠後續營運成長。