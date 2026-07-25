超微推出 Kria AI 解決方案 加速機器人開發

超微（AMD）於Advancing AI 2026大會中，宣布推出Kria AI解決方案，可將機器人技術從機器人「身體」延伸至「大腦」，結合Kria AI系統模組、機器人開發平台與開放式軟體產業體系，加速實體AI開發進展。

超微指出，Kria AI解決方案希望協助開發人員與客戶原型設計、建置並快速部署下一代自主機器人與實體AI系統。產品組合包含由Ryzen AI嵌入式X100系列處理器驅動的Kria AI系統模組（SOM）與機器人載板，以及Kria AI機器人開發平台。這是首款專為自主機器人設計的開放式Turnkey整合平台，結合CPU、GPU、NPU及FPGA的異質運算。

超微提到，此平台將該公司的機器人技術能力從機器人「身體」拓展至「大腦」，將AI感知、推論、代理式決策與控制功能整合至單一平台上，並針對嚴苛功耗、散熱與低延遲需求進行最佳化。

Kria AI SOM搭載Ryzen AI嵌入式X100系列處理器，標榜能在模組化的量產平台上提供低延遲且確定性的效能表現。此平台並由開放式軟體產業體系支援，讓開發人員建置與部署實體AI系統時不受限於單一廠商鎖定。

Kria AI SOM的異質運算架構為機器人大腦提供動力，由超微機器人軟體套件支援，在單一平台上實現AI感知、推理、自主決策與行動。這是一套基於超微ROCm軟體與ROS 2機器人架構打造的開放且可移植軟體堆疊，針對端對端開發進行最佳化。結合超微自行調適系統單晶片與FPGA，可提供完整且具擴展性的基礎，加速下一代機器人與實體AI系統從概念推向量產。

超微提到，搭載Ryzen AI嵌入式X100系列處理器的Kria AI SOM預計從今年第4季起由ODM合作夥伴開始供貨。Kria AI機器人開發平台目前已向早期客戶提供樣品，預計將於第4季正式供貨。