超微推出最新 ROCm.ai

超微（AMD）除了硬體布局，也宣布推出ROCm.ai，是專為在AMD平台上進行AI（人工智慧）開發所設計的AI原生軟體。它將AI輔助開發、智慧部署及AI驅動的軟體最佳化整合為統一體驗，協助開發人員快速從想法走向實際應用。

在超微Advancing AI 2026年度大會中亮相的ROCm.ai，包括ROCm CLI，為用於安裝、驗證、模型服務部署與管理AI工作負載的全新命令列，以及AMD Skills，由超微撰寫的知識整合至Claude、Cursor與Codex等主流AI程式碼助理中。

此外，ROCm.ai包含全新開源的代理式系統Hyperloom，可自動化執行耗時的端對端推論工作負載最佳化任務。透過這套統一的軟體體驗，ROCm.ai可協助開發人員在AMD平台上完成AI工作負載的安裝、部署、除錯與最佳化。

超微指出，AI開發正日益朝向為代理式驅動模式發展，開發人員開始越來越多運用自然語言與AI程式碼助理來建構、部署與最佳化軟體。ROCm.ai將該公司的專業知識直接注入這些工作流程中，協助開發者依循專屬指引，而非通用型建議，來建構與最佳化AI工作負載。AMD Skills的推出能大幅降低採用ROCm的門檻，並減少設定時查找大量文件的需求。此外，ROCm.ai更利用AI來改善AMD ROCm軟體堆疊。透過對核心、記憶體管理與排程進行AI驅動的最佳化，最新版本ROCm在相同硬體條件下，相較於ROCm 7，能實現推論效能平均提升3.3倍、訓練效能平均提升2.4倍。

超微表示，ROCm.ai將於2026年8月上線。