技嘉40年孵化第一家掛牌嫡子技宸 打入肯德基勝出對手關鍵是這點

技嘉科技成立40年第一家孵化子公司將掛牌！工業電腦廠技宸科技（7939）將於27日登錄興櫃，有別於其他工業電腦同業，技宸有技嘉跟技鋼雙母公司背書，主機板客製化設計能力突出，更有集團關係企業百事益國際在85國售後服務資源，使技宸順利打入肯德基等國際10大連鎖速食店中5家。

技宸科技2017年從技嘉集團分拆，當年總經理莊再華帶著幾位夥伴幾張工業電腦圖紙從零創業，第一年就設立3億元營收目標，莊再華在興櫃前業績發表會上回憶，員工開會時聽到業績目標一度流露懷疑眼神，沒想到一步步首年就達成目標，後續逐年交出業績翻倍成績，2025年營收18億元，近年營收複合成長率2～3成。

身為技嘉集團成員中第一家自行孵化的掛牌子公司，大家長葉培城也親自出席業績說明會，技鋼身為技宸母公司，董事長李宜泰也兼任技鋼董事長，他也直稱把技宸當作自己的小孩拉拔。

主機板廠挾工程師設計資源優勢，業界多半都有跨到工業電腦領域，並因主機板規模經濟，享受採購供應鏈護城河，如華擎轉投資東擎也已經通過上市申請，微星跟緯創也有工業電腦部門。

面對眾多工業電腦同業有何差異，莊再華解釋，技宸走輕資產路線，由技嘉代工製造，有技鋼跟技嘉的支援，雖本身建立強大研發團隊，但若案子過多做不完，可以找「兄弟姊妹」支援，而第二個關鍵制勝點，是集團旗下有全球大型售後維修服務公司百事益國際，全球85國有超過百處服務據點，成為技宸爭取大型客戶時，PK制勝關鍵。

百事益是技嘉100%持股的全球售後服務平台，強項是板卡深度維修、RMA逆物流與電子設備回收整新，在全球5大區域、85國、有超過274個授權服務中心。技宸指出，擁有百事益完整的全球售後服務讓客戶在決策時極具信心，這也是為什麼技宸的專案通常能維持5年、10年甚至15年的長期合作關係。

「這沒有規模是絕對做不到的，一旦我們提出這個優勢，這是非常有殺傷力的一點。」莊再華表示。透過強大售後維修服務及主機板研發速度、成本優勢，技宸2020年COVID疫情期間曾接獲土耳其呼吸器面板急單，2個月出貨數千台觸控面板。

目前技宸在全球10大連鎖速食店中，打入5家供應鏈，提供法國及歐美客戶AI自動記錄補貨無人販售機，還有路邊披薩販賣機，包括肯德基連鎖店在內，並取得3大博弈機大廠之1訂單。另外除智慧零售，技宸在智慧製造、智慧教育、智慧醫療都有布局。

莊再華表示，目前2026年記憶體庫存都已經買起來，未來幾年也樂觀預估維持年成長2～3成動能，2026年7月接單已經達成18億元去年業績水準，樂觀預估持續成長。