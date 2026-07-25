黃仁勳啟用X帳號迅速圈粉 首帖暢談AI發展理念

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已啟用他的社群平台X帳號，他今天發表首則貼文，公開倡導前沿開源AI模型與閉源模型並行發展。

財經新聞網站Benzinga等媒體報導，黃仁勳在X發文附上一封信函寫道：「這是我的第一則貼文，我要分享一封由輝達簽署、說明開源模型為何重要的信函。」

他指出：「AI將改變每個產業，為每家公司提供動力，並由每個國家共同打造。開源模型能強化安全性與網路安全，加速創新與技術普及，並讓各國具備自主能力。」

黃仁勳還提及：「世界需要前沿閉源模型，也需要前沿開源模型。」

截至目前為止，黃仁勳的X帳號已有20多萬人追蹤，並持續快速增加中。