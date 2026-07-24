鈺邦整合集團資源 旭積科技10月合併禾達材料 擴大AI布局

固態電容廠鈺邦（6449）持續整合集團資源，24日公告，旗下子公司旭積科技董事會決議合併禾達材料科技，預計以增資發行新股方式完成合併，暫定10月1日為合併基準日。業界看好此次整併可提升營運效率、擴大經營規模，搶食AI（人工智慧）、高階電子材料市場。

依公告內容，旭積科技為存續公司，禾達材料將於合併完成後解散，由旭積依法概括承受禾達全部資產、負債及相關權利義務。本次採股份轉換方式進行，換股比例為每4.3076923股禾達材料普通股換發旭積科技1股普通股，旭積預計增資發行130萬股普通股交付禾達全體股東。

鈺邦表示，此次合併主要基於長期發展策略，透過整合雙方營運資源，擴大經營規模，進一步發揮研發、製造及客戶資源整合效益，提升整體營運效率與公司估值，並為股東創造更高價值。

鈺邦進一步說，雙方皆以電子零組件製造為主要業務，合併後可望降低重複投資與管理成本，提升產品開發及市場拓展效率，同時加速資源整合與技術共享，強化整體競爭力。

公告顯示，本次換股比例係以雙方2025年底經會計師查核財報及今年6月底自結財報為基礎，並綜合每股淨值、獲利能力、公司價值評估及未來營運綜效等因素訂定。獨立專家評估合理換股區間介於3.23比1至5.09比1，本次4.3076923比1的換股比例落在合理區間內，具合理性。

由於本案涉及關係人交易，董事會亦依規定辦理利益迴避，其中，鈺邦法人董事代表人鄭敦仁因與禾達材料董事具二親等親屬關係，旭豐半導體法人董事代表人莊弘毅則兼任禾達材料董事，兩人皆未參與本案表決，其餘董事一致通過合併案。

鈺邦強調，本次合併仍須提請旭積科技股東會決議通過，合併基準日暫訂10月1日，後續將依相關法令程序推動，全力發揮集團整合效益，提升長期營運動能。