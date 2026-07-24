愛普擬辦海外募資…最多發行1,500萬股 GDR挹注AI布局資金需求

AI（人工智慧）記憶體暨矽智財廠愛普*（6531）積極擴大全球布局，董事會24日決議辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證（GDR），擬發行普通股以不超過1,500萬股為限，募集資金將用於充實營運資金及支應公司長期發展需求。

愛普公告指出，本次將提請股東臨時會授權董事會，在普通股不超過1,500萬股額度內，依市場狀況調整實際發行規模。發行價格將依相關法規訂定，不得低於訂價日收盤價，或訂價日前一、三、五個營業日平均收盤價扣除除權息後價格九成，以兼顧市場公平性與股東權益。

依規畫，本次增資將保留發行股數10%供員工認購，其餘90%由原股東放棄優先認購權，全數提撥參與發行海外存託憑證，若員工未全數認購，將授權董事長洽特定人承購，或視市場需求納入海外存託憑證發行。

業界分析，企業透過GDR赴海外募資，不僅可提高國際能見度，也有助擴大海外法人投資基礎，尤其近年AI題材持續受到全球資本市場關注，具備技術優勢的半導體公司更容易吸引國際長線資金。

愛普近年積極由傳統利基型記憶體跨足AI高頻寬記憶體領域，持續投入VHM、3D堆疊記憶體及客製化記憶體解決方案，並結合自有IP優勢，搶攻AI伺服器、高效能運算（HPC）及邊緣AI等高成長市場。

愛普表示，本次募資主要用途為支應營運資金及其他因應公司長期發展的資金需求，相關發行條件及實際募資規模，將視資本市場狀況及法令規定辦理，全案仍須提請今年第一次股東臨時會討論通過後正式推動。