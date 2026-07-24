快訊

不再只是勒索保護費 川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

聽新聞
0:00 / 0:00

愛普擬辦海外募資…最多發行1,500萬股 GDR挹注AI布局資金需求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI（人工智慧）記憶體暨矽智財廠愛普*（6531）積極擴大全球布局，董事會24日決議辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證（GDR），擬發行普通股以不超過1,500萬股為限，募集資金將用於充實營運資金及支應公司長期發展需求。

愛普公告指出，本次將提請股東臨時會授權董事會，在普通股不超過1,500萬股額度內，依市場狀況調整實際發行規模。發行價格將依相關法規訂定，不得低於訂價日收盤價，或訂價日前一、三、五個營業日平均收盤價扣除除權息後價格九成，以兼顧市場公平性與股東權益。

依規畫，本次增資將保留發行股數10%供員工認購，其餘90%由原股東放棄優先認購權，全數提撥參與發行海外存託憑證，若員工未全數認購，將授權董事長洽特定人承購，或視市場需求納入海外存託憑證發行。

業界分析，企業透過GDR赴海外募資，不僅可提高國際能見度，也有助擴大海外法人投資基礎，尤其近年AI題材持續受到全球資本市場關注，具備技術優勢的半導體公司更容易吸引國際長線資金。

愛普近年積極由傳統利基型記憶體跨足AI高頻寬記憶體領域，持續投入VHM、3D堆疊記憶體及客製化記憶體解決方案，並結合自有IP優勢，搶攻AI伺服器、高效能運算（HPC）及邊緣AI等高成長市場。

愛普表示，本次募資主要用途為支應營運資金及其他因應公司長期發展的資金需求，相關發行條件及實際募資規模，將視資本市場狀況及法令規定辦理，全案仍須提請今年第一次股東臨時會討論通過後正式推動。

增資 伺服器

延伸閱讀

長鑫科技7月27日登科創板 A股今年最大IPO案

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

奧孟亞取得科技事業核准函 將依進度推動股票上市相關作業

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

相關新聞

緯創、緯穎收盤價續衝鋒 今、明年營運有望接連拚高

緯創（3231）、緯穎（6669）24日收盤股價再衝鋒，緯創站上超過一個月以來高峰，緯穎更寫下超越兩個月以來新高。法人看好，緯創、緯穎後續在北美雲端服務大廠（CSP）及AI浪潮加持下，不僅今年營運可望改寫新高，明年將有望再締新猷。

客戶一見面就問產能夠不夠 臻鼎董座李定轉：IC載板迎來黃金十年

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）營運長暨禮鼎半導體董事長李定轉24日表示，全球IC載板市場正走出低潮，2025年至2030年市場規模年複合成長率預估達15.3%，其中FCBGA更達19.7%，IC載板已迎來黃金十年。

鈺邦整合集團資源 旭積科技10月合併禾達材料 擴大AI布局

固態電容廠鈺邦（6449）持續整合集團資源，24日公告，旗下子公司旭積科技董事會決議合併禾達材料科技，預計以增資發行新股方式完成合併，暫定10月1日為合併基準日。業界看好此次整併可提升營運效率、擴大經營規模，搶食AI（人工智慧）、高階電子材料市場。

愛普擬辦海外募資…最多發行1,500萬股 GDR挹注AI布局資金需求

AI（人工智慧）記憶體暨矽智財廠愛普*（6531）積極擴大全球布局，董事會24日決議辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證（GDR），擬發行普通股以不超過1,500萬股為限，募集資金將用於充實營運資金及支應公司長期發展需求。

仁寶參展AMD AI大會 秀出兩款AI伺服器平台

仁寶（2324）於美國舊金山舉辦的 AMD Advancing AI 2026展示新一代企業級AI運算平台。透過搭載第六代AMD EPYC 9006系列伺服器處理器與AMD Instinct GPU加速器的平台。

鴻海研究院聯手陽明交大 成功研發「高容量矽光子發射器」技術

隨著人工智慧席捲全球，大家對網路傳輸速度的要求也越來越高，當全世界的資料中心都在瘋狂運算AI的同時，後台的數據傳輸網路正面臨嚴重的「大塞車」。為了解決這個全球難題，鴻海（2317）集團旗下的鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI），聯手國立陽明交通大學，成功研發出最新的「高容量矽光子發射器」技術。研究成果正式登上全球光學界的權威學術期刊《Optics Express》，向全世界展現台灣硬實力！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。