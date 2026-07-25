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臻鼎高階載板 客戶聲聲催

經濟日報／ 特派記者朱子呈／深圳24日電

臻鼎（4958）營運長暨禮鼎半導體董事長李定轉昨（24）日表示，2025年至2030年全球IC載板市場年複合成長率預估達15.3%，其中FCBGA載板更高達19.7%，預估2030年全球載板市場規模將達303億美元，其中FCBGA便達192億美元，成為這波成長最強的產品。

李定轉指出，2021年至2025年全球IC載板市場年複合成長率只有0.9%，但AI算力需求帶來結構性轉折，載板需求全面上揚，市場熱度直接反映在客戶端。他透露，上周赴美拜訪五至六家客戶，客戶幾乎都先問「產能夠不夠」、「需求加倍後準備好了嗎」，高階載板供應能力已成為客戶最關心的問題。

禮鼎是臻鼎旗下聚焦高階IC載板企業。產品廣泛應用於AI伺服器、HPC、5G與車用電子，入列輝達（NVIDIA）核心供應鏈。

李定轉表示，在供應鏈配合下，禮鼎約11至12個月便建成一座完整的FCBGA工廠。2026年至2027年正值擴產關鍵期，設備能否準時交付、材料及化學品供應是否充足，將直接影響新產能開出速度。

半導體 臻鼎 輝達

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