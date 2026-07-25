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大立光斥資13億 台中獵地
大立光（3008）昨（24）日公告，以13.79億元購入亞泰冷藏在台中西屯工業區約3,065.66坪土地，在一個月內第三度獵地，主要因應未來需求預先準備。外界預期，大立光積極衝刺共同封裝光學（CPO）新業務，獵地一波接一波。
大立光前兩次購地主要為整合現有廠區，昨天購入土地逾3,000坪，較為完整，三筆買地金額達25.68億元。至今年上半年，大立光握有現金1,242億元，外界看好大立光挾技術、產能及滿手現金三大優勢，有衝刺CPO新業務穩定基礎。
大立光今年以來積極衝刺CPO新業務，大立光董事長林恩平日前證實，已有一家期望客戶的光纖陣列（FA）量產訂單，預計本月送樣給客戶，最快明年中量產貢獻營收。
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