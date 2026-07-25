大立光斥資13億 台中獵地

超微（AMD）除了硬體布局，也宣布推出ROCm.ai，是專為在AMD平台上進行AI（人工智慧）開發所設計的AI原生軟體。它將AI輔助開發、智慧部署及AI驅動的軟體最佳化整合為統一體驗，協助開發人員快速從想法走向實際應用。

2026-07-25 01:16