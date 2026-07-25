臻鼎砸478億深圳蓋新園區 沈慶芳：今年全球產值估衝破千億美元

PCB龍頭臻鼎科技（4958）昨（24）日代旗下鵬鼎控股宣布，投資人民幣100億元（約新台幣478億元）新建深圳第三園區，預計2032年建成投產。臻鼎董事長沈慶芳表示，今年全球PCB產值有望首度突破1,000億美元，產業迎來「黃金時代」。臻鼎規畫至2030年共有57座廠房投入生產，且繼續尋找土地。

鵬鼎深圳第三園區總建築面積約50萬平方公尺，布局AI伺服器及高速光模組用高階類載板，及AI終端高階軟板，昨日動土並舉行2026全球合作夥伴大會，邀集材料、設備等供應鏈與會。沈慶芳指出，AI帶來第四次工業革命，產業從自動化走向智慧化。對PCB而言，這波改變不只是用量增加，產品難度與技術門檻同步提高。

沈慶芳指出，過去20年，IC載板尺寸增加約20倍、層數增加十倍、節點數增加300倍，對產品平整度、精準度及製程能力都提出更高要求。

不過，臻鼎高階IC載板能力已達領先水準，積極爭取全球大型半導體客戶。

為了承接未來訂單，臻鼎持續深化One ZDT平台，整合軟板、高多層板（HLC）、HDI及IC載板等產品線。沈慶芳說，One ZDT概念就是無論客戶需要哪一種板子，臻鼎都能供應，真正做到一站式購足。

產能方面，臻鼎目前已有28座工廠投入生產、13座建設中，另有16座規畫中，包括深圳第三園區，預計2030年共有57座廠房投產。

沈慶芳坦言，這項擴產規模面對AI需求「好像還不太夠」，集團已準備繼續找地。

過去伺服器約三至五年更新一次，如今幾乎每年升級。每次換代都會推高PCB規格，並帶動銅箔基板、高階銅箔、玻璃布及乾膜等上游材料一起升級。