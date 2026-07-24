CSP巨頭狂砸AI基建 伺服器台廠加速北美擴廠應戰

儘管市場對雲端服務巨頭資本支出過高抱持疑慮，但人工智慧（AI）算力軍備競賽並未停歇。分析師指出，北美5大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出合計將年增近90%，受惠於龐大的基礎設施建置需求，AI伺服器主要台廠的訂單能見度已延伸至2027年，並加速在北美及全球擴產應戰。

Google母公司Alphabet最新公布的第2季財報顯示，雖然雲端業務營收創下年增82%的歷史最高成長率，但因持續追加AI基礎建設投資，全年資本支出已上修至1950億至2050億美元（約新台幣6.3兆至6.6兆元）；龐大支出導致單季自由現金流首度出現負59億美元，引發外界對AI投資能否取得相對應回報的疑慮。

然而，眼看AI算力需求依舊穩健，雲端巨頭不得不持續加碼投下重金。研調機構TrendForce分析師龔明德對中央社記者表示，預期Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle北美5大CSP業者於2026年將持續投入伺服器及AI基礎設施，合計資本支出有機會逼近9000億美元（約新台幣29兆元）、年增近90%，對台廠來說是有利支撐。

龔明德分析，全球AI伺服器主要接單廠商如廣達、鴻海、緯創、緯穎等，估計從2026年延續至2027年，包含NVIDIA GB/Vera Rubin、AMD Helios GPU Rack及ASIC（特殊應用晶片）伺服器等主力AI伺服器機種需求，將持續為ODM台廠帶來成長。

廣達告訴中央社記者，將持續依照客戶的資本支出規劃同步擴廠，目前需求依然強勁，未見明顯變化，相關展望維持不變。

仁寶指出，雖然AI伺服器業務起步較晚，但近期自新興雲端業者Neocloud取得大量訂單，能見度以「年」為單位，動能自今年第1季以來持續增強。仁寶正準備在台灣擴廠，以因應未來1到2年的訂單需求。

一名不願具名的ODM業者私下表示，面對AI算力軍備競賽，北美主要CSP若不持續投資，就等著被對手超越，導致在短期自由現金流面臨壓力的情況下，仍選擇加碼資本支出。

這名業者指出，對供應鏈而言，由於客戶提供的訂單能見度相當長，形同釋出共同投資訊號，可降低供應鏈擴廠風險。

為因應CSP客戶對於供應鏈韌性、在地化組裝及降低地緣政治風險的要求，台灣主要伺服器代工廠近年皆明顯加快在北美及周邊區域設廠與擴產腳步。

以鴻海為例，除了加碼投資美國威斯康辛州與德州伺服器組裝線，也在墨西哥奇瓦瓦州建置大型AI伺服器組裝基地。廣達持續擴充美國加州與德州廠的AI伺服器測試與後段組裝產能，並同步深化墨西哥廠產能支援。

緯創德州D1新廠近期進入量產，已規劃擴建D2廠；同集團的緯穎深化墨西哥建廠，專注水冷與AI伺服器組裝。仁寶除了啟動台灣擴廠之外，也積極強化德州後段組裝量能，以因應新興雲端業者訂單。

英業達在墨西哥新廠產能陸續開出，聚焦北美CSP客戶的伺服器主機板與整機櫃組裝需求。和碩積極轉型布局AI伺服器，擴建墨西哥及德州廠區產能，以支援北美客戶在地化供應需求。