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微星科技寵粉無極限 「永遠的好朋友」專屬禮遇！

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技寵粉無極限 「永遠的好朋友」專屬禮遇！限量「蛋頭先生造型顯卡支撐架」 品牌旗艦館獨家驚喜開賣。微星／提供
微星科技寵粉無極限 「永遠的好朋友」專屬禮遇！限量「蛋頭先生造型顯卡支撐架」 品牌旗艦館獨家驚喜開賣。微星／提供

玩家永遠是我們最珍視的「好朋友」！就像《玩具總動員》中胡迪與巴斯光年那份歷久彌新的神仙友誼，微星（2377）一路走來，始終將粉絲的聲音與體驗放在心裡的最首位。為了深深感謝曾經購買微星科技《玩具總動員》聯名桌機的忠實老戰友，特別企劃「神祕禮盒降臨」專屬感恩活動，凡購買過微星科技《玩具總動員》聯名桌機的玩家，登入「MSI 會員中心」完成指定產品註冊及活動登錄，即可免費獲得超級Ｑ萌的限量「蛋頭先生造型顯卡支撐架」。

遊戲世界從來都不只是冷冰冰的金屬零件和RGB燈效，而是陪伴每位玩家度過無數個熬夜破關、經歷勝利歡呼的「靈魂伴侶」。因此，微星科技想為這份屬於玩家的硬派浪漫加點驚喜——讓百變、幽默的蛋頭先生，帶著我們最初對玩具的純粹熱愛，從安迪的房間一躍而入您的機殼之中！此款限量「蛋頭先生造型顯卡支撐架」將化身為您裝備裡最強的後盾。

「蛋頭先生造型顯卡支撐架」以招牌的俏皮姿態，穩穩地撐起珍愛且厚重的顯示卡，抵擋歲月與地心引力的考驗，更完美象徵著微星科技與玩家之間堅固不摧的友誼。即日起，曾購買微星科技《玩具總動員》聯名桌機的忠實老戰友完成指定產品註冊與活動登錄，即可獲得限量且超級Q萌的「蛋頭先生造型顯卡支撐架」。

為了讓更多粉絲能擁有這份童心，極具收藏價值的「蛋頭先生造型顯卡支撐架」即日起，同步於「微星品牌旗艦館」線上官方商城驚喜獨家開賣！讓所有熱愛《玩具總動員》的玩家，都能輕鬆把這位最可靠的Ｑ萌神隊友帶回家，成為陪伴您在電競宇宙裡「永遠的好朋友」！如同動畫中那份歷久彌新的珍貴友誼，用心傾聽每一位玩家的心聲、專注打造最極致的遊戲體驗，始終是微星科技未曾改變的最高信仰與承諾。微星科技期盼能透過「大人系玩具」主題充滿溫度的設計，與玩家建立深厚的情誼。

微星 玩具 玩具總動員

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