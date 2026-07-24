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鴻海研究院聯手陽明交大 研發超大容量矽光子技術

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
矽光子發射器晶片封裝與測試實體圖。(a)測量到的超寬頻量子點梳狀雷射光譜，就像僅用一盞雷射，就能像魔術梳般變出23條彩虹光通道。(b)放大看晶片實體，它能進行212Gbit/s高速訊號傳輸。(c) 系統路線圖，將資料送進一根有 7 條軌道的光纖。圖／鴻海提供
矽光子發射器晶片封裝與測試實體圖。(a)測量到的超寬頻量子點梳狀雷射光譜，就像僅用一盞雷射，就能像魔術梳般變出23條彩虹光通道。(b)放大看晶片實體，它能進行212Gbit/s高速訊號傳輸。(c) 系統路線圖，將資料送進一根有 7 條軌道的光纖。圖／鴻海提供

隨著人工智慧席捲全球，大家對網路傳輸速度的要求也越來越高，當全世界的資料中心都在瘋狂運算AI的同時，後台的數據傳輸網路正面臨嚴重的「大塞車」。為了解決這個全球難題，鴻海（2317）集團旗下的鴻海研究院（HHRI），聯手國立陽明交通大學，成功研發出最新的「高容量矽光子發射器」技術。研究成果正式登上全球光學界的權威學術期刊《Optics Express》，向全世界展現台灣硬實力！

在介紹這次的突破之前，我們先了解什麼是「矽光子」：傳統的電腦晶片內，數據都是靠「電子」在銅線裡跑來跑去來傳輸。但電子跑久了會發熱、速度也有上限。「矽光子」技術，就是把晶片裡的馬路，從「走電子」改成「走光子」！讓晶片利用雷射光來傳遞訊號。因為光速是宇宙最快，而且不會發熱、不耗電，這被科學界公認為下一代晶片必備的黑科技！

過去的矽光子技術，想要增加傳輸量，晶片裡就得塞進好多顆雷射光源，就像每輛車都要一個引擎，空間根本不夠大 。這次鴻海研究院與合作團隊用了三個創新技術，徹底打破這個瓶頸：

一，一盞燈變出23道光（超寬頻量子點梳狀雷射）：首創只用單一個特殊雷射光源，就像一把神奇的魔術梳子，一打開就能穩定分出23道不同波長的彩虹光通道，直接省去塞滿雷射的複雜度。

二，把資料疊高（PAM4訊號調變）：普通的網路訊號只有「0與1」兩種變化（像單層小客車），但我們讓每一道光都能像「四層大卡車」一樣，一輛車（通道）一秒鐘就能載運高達212 Gbit的大量數據。

三，多核心光纖：不增加外部分發的光纖數量，直接在單一根光纖裡面塞入「7個核心」。

成果就是：透過這條神奇光纖，最終創造出高達34.132 Tbit/s（每秒 34.132 兆位元）的驚人傳輸速度！這是什麼概念？相當於一秒鐘就能下載完幾千部高畫質電影！

這項技術除了快，還有兩個貼心設計。第一是「防護罩設計」（高頻GSSG電極配置），它就像幫晶片內的敏感元件穿上防彈衣，能隔絕隔壁鄰居的電磁干擾，讓晶片在高頻率瘋狂運作時，訊號依然超級清晰、完全不扣分。

第二是「綠能省電」。因為只用單一光源就能搞定，晶片發熱量大大降低，資料中心再也不用吹那麼多冷氣，既省電又環保。

這項改變未來的重大突破，是由鴻海研究院半導體所郭浩中所長、洪瑜亨小組長、張雲翰研究員，攜手陽明交大鄒志偉特聘教授共同完成。研究過程亦獲得國家科學及技術委員會(NSTC) 、工業技術研究院(ITRI)與中興大學講座教授鄭木海及其研究團隊的大力支持。

鴻海研究院表示，此研究成果成功為未來的「共同封裝光學（CPO）」奠定了強大基礎，如同就像幫後台的AI資料中心蓋了一條超寬敞的「光速專用道」，讓晶片間能以每秒34兆位元的驚人速度互通，大幅提升AI算力。尤其，這項技術僅需單一雷射光源，不僅傳得快還超級省電，解決了晶片發熱與耗電問題。由台灣自主研發的綠能晶片核心，不僅能加速未來AI與雲端服務的普及、讓網路體驗更加流暢，更是守護地球環境的重大科技創新。

陽明交大 鴻海 晶片

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