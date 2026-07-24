仁寶參展AMD AI大會 秀出兩款AI伺服器平台

仁寶（2324）於美國舊金山舉辦的 AMD Advancing AI 2026展示新一代企業級AI運算平台。透過搭載第六代AMD EPYC 9006系列伺服器處理器與AMD Instinct GPU加速器的平台。

隨著企業AI應用逐步由概念驗證（PoC）邁向正式部署（Production），企業對基礎架構的需求亦持續提升，需具備支援日益複雜AI服務、關鍵業務工作負載及通用運算的能力。

除了運算效能之外，現代AI部署亦需要更高的擴充性、更大的I/O頻寬、更佳的GPU使用效率以及更高的整體營運效率。搭載第六代AMD EPYC伺服器處理器的平台可作為理想的AI主機節點（AI Host Node），全面支援企業AI、雲端運算、高效能運算（HPC）、虛擬化及通用運算等多元工作負載，滿足現代資料中心的各項需求。

為滿足多元AI運算需求，仁寶此次展出兩款新一代AI伺服器平台。包含SR231-1A可搭載最高256核心、512執行緒的第六代AMD EPYC伺服器處理器，並搭配AMD Instinct MI350P PCIe GPU加速卡，專為高效能運算（HPC）、雲端及AI工作負載打造。平台支援PCIe Gen 6，相較前一代可提供每條 PCIe Link最高2倍頻寬，大幅提升高速資料傳輸效能。結合先進散熱架構與最佳化熱管理設計，SR231-1A可在高密度AI運算環境中維持穩定可靠的系統運作，同時滿足高效能AI運算需求。

另一款SG520-2A-L1支援AMD Instinct MI355X GPU 加速器，專為新世代AI運算打造。平台採用最佳化850 mm機箱深度設計，可無縫整合至標準EIA 19吋機架環境，並結合高度模組化、免工具（Tool-less）機構設計，簡化維護作業、縮短停機時間，同時提升系統升級效率。支援直接液冷（Direct Liquid Cooling，DLC）散熱技術，可進一步提升散熱效率，提高機架密度，並為高負載AI工作負載提供更優異的運算效能。

除於AMD Advancing AI 2026攤位展示最新產品外，仁寶亦將參與AMD Advancing AI 2026官方Theater Session，以 「One Ecosystem, Infinite Scale: AI at Every Scale」 為主題進行分享。仁寶將介紹如何透過CPU、GPU、高速網路及系統架構的整合，打造可由單一節點擴展至機架級（Rack-scale）的AI基礎架構，同時支援開放式AI生態系，滿足多元企業AI應用需求。