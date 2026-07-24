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亞翔法說會／迎AI半導體建廠潮 總座蔣曉麟：未來3年獲利逐年看好

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
亞翔總經理蔣曉麟。記者籃珮禎／攝影
亞翔總經理蔣曉麟。記者籃珮禎／攝影

無塵室暨機電工程大廠亞翔（6139）24日舉辦法說會，總經理蔣曉麟指出，在全球半導體擴產浪潮與AI基礎建設推進帶動下，截至今年6月底，公司手中未完工的合約總額突破4,400.73億元，創下歷史新高，較去年底大幅成長逾1.47倍。針對後續展望，蔣曉麟直言「客戶需求非常大，在手訂單持續走高，看好未來3年的營運表現將會一年比一年好」。

亞翔累計上半年合併營收達459.57億元。以區域營收比重劃分，東協市場以64%高居第一，台灣占28%，中國大陸則占8%；按產業類別來看，半導體建廠工程貢獻高達82%，為集團最核心的獲利來源，其餘則為公共工程、捷運、機場及能源設施。

獲利表現方面，第1季稅後純益29.84億元，年增1.83倍，歸屬母公司淨利22.27億元，每股純益衝上9.45元，展現海外高科技廠房工程陸續進入認列高峰的效益。

在接單力道上，亞翔今年上半年累計新簽約金額達3,037.37億元，刷新歷史同期紀錄。蔣曉麟強調，新簽合約中有91%集中於東協地區，且高達98%屬於半導體建廠工程，反映東南亞已成為全球晶圓廠與先進封裝擴產的核心重鎮。

為此，亞翔將營運主軸定調為「台灣與新加坡」雙軌推進，亞翔本體與子公司蘇州亞翔去年雙雙在新加坡設立營運據點，即時搶進當地AI半導體與高階製造廠房統包商機。

談及全球各區域的市場布局，蔣曉麟表示，台灣市場將同步鎖定鐵路地下化、機場等公共建設，並持續拓展12吋晶圓代工、記憶體及先進封裝廠房工程；東協市場方面，新加坡正全力轉型為東南亞AI半導體中心，馬來西亞與印尼則各自往先進封裝上游及AI算力中心邁進，泰國與越南則保持穩健成長。

中國大陸市場則隨HBM記憶體與半導體聚落擴建持續運作，至於成都翔生持有的土地資產，蔣曉麟坦言，考量當地房市尚未復甦，現階段採取保守觀望策略，暫不推動開發，將靜待市場景氣回溫再行評估。

蔣曉麟補充，為因應跨國建廠業務爆發，目前集團全球員工已擴充至5,413人，其中台灣團隊達4,075人，新加坡編制增至196人，後續將靈活調配跨國工程資源，滿足全球半導體客戶強勁的建廠需求。

亞翔24日法說釋出樂觀展望，中為總經理蔣曉麟。記者籃珮禎／攝影
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亞翔 半導體 營收

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