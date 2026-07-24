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客戶一見面就問產能夠不夠 臻鼎董座李定轉：IC載板迎來黃金十年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
臻鼎-KY營運長暨禮鼎半導體董事長李定轉。聯合報系資料照
臻鼎-KY營運長暨禮鼎半導體董事長李定轉。聯合報系資料照

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）營運長暨禮鼎半導體董事長李定轉24日表示，全球IC載板市場正走出低潮，2025年至2030年市場規模年複合成長率預估達15.3%，其中FCBGA更達19.7%，IC載板已迎來黃金十年。

李定轉在臻鼎全球合作夥伴大會指出，2021年至2025年全球IC載板市場年複合成長率僅0.9%，但在AI算力需求推動下，產業已出現結構性轉折。預估2030年全球載板市場規模將達303億美元，其中覆晶球閘陣列封裝（FCBGA）達192億美元，成為最強勁的成長引擎。

市場需求的熱度也直接反映在客戶端。李定轉透露，上周赴美拜訪五至六家客戶，幾乎每場會面的第一個問題都是「產能夠不夠」、「需求加倍後準備好了嗎」，顯示高階載板供給能力已成為客戶最關心的事情。

禮鼎目前採取「南北雙園」布局，深圳聚焦FCBGA，秦皇島則主攻覆晶芯片尺寸封裝（FCCSP），其中系統單晶片（SoC）載板已做到全球領先。除AI及高效能運算外，汽車、機器人等實體AI應用也已通過認證、陸續導入，即將進入放量階段；記憶體與HBM相關載板則已量產多年，秦皇島廠正持續擴充產能。

因應訂單升溫，深圳一廠預計今年底達到滿產，深圳二廠目前每天約有1,000名建設人員趕工，目標2027年投產。李定轉指出，集團約11至12個月就能建成一座完整的FCBGA工廠，但2026年至2027年的擴產能否順利推進，仍有賴設備、材料及化學品供應商全力配合。

禮鼎原為臻鼎內部事業單位，2019年獨立成立。公司2024年已在秦皇島量產3奈米手機晶片載板，深圳廠則量產FCBGA並取得2奈米相關產品認證；2025年進一步切入單一封裝整合11顆以上晶片的Chiplet載板，供應AI、HPC及汽車ADAS市場。

李定轉表示，禮鼎過去三年營收年增率均超過50%，今年首季更成長逾70%，目前已居大陸IC載板業者第三、全球第12名，未來將朝全球前五大、前三大邁進。

他強調，載板產業歷經2023年至2025年的低潮，反而讓禮鼎有時間把技術、品質及智慧製造能力練好。如今AI需求開始爆發，真正的考驗已從有沒有訂單，轉為產能、材料及設備能不能及時到位。

臻鼎

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