力挺AMD 美超微推出新一代H15伺服器產品組合

超微（AMD）Advancing AI 2026年度大會登場，美超微（Supermicro）力挺AMD推出搭載第六代AMD EPYC 9006系列CPU的新一代H15伺服器產品組合。

全新伺服器針對AMD Instinct次世代繪圖處理器（GPU）進行了最佳化，並採用AMD Pensando網路技術。H15系統具有最高256個核心與512個執行緒，可支援雲端、企業、儲存、HPC與代理式AI工作負載的運算需求。

Supermicro商務長Vik Malyala表示，「本次推出的AMD伺服器，是Supermicro DCBBS系列新產品，可提供具高效能、快速擴展性和卓越效率的新一代AI基礎設施。透過我們的全球服務團隊、穩固的美國供應鏈，以及對美國AI創新技術的持續投資，我們將不斷協助客戶更有信心地部署、擴大AI應用。」

AMD資深副總裁暨運算與企業級AI總經理Dan McNamara表示：「企業正持續擴大代理式AI的應用，他們需要具高度效能、效率與部署彈性的基礎設施。透過結合最新AMD EPYC CPU、AMD Instinct GPU、AMD Pensando網路技術，以及Supermicro模組化伺服器與機櫃設計，客戶可更快速地部署AI基礎設施，同時提升使用效率、降低能源消耗，並減少總體擁有成本（TCO）。」

除了H15伺服器產品組合外，Supermicro也持續擴大基於AMD GPU的AI基礎設施解決方案，推出全新PCIe GPU伺服器與機櫃級Supermicro AMD Helios平台。這些解決方案已在COMPUTEX 2026大會上重磅亮相，可彈性部署於許多領域，包括企業級AI推論與大規模AI訓練等應用。