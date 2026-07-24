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宇瞻CEO：記憶體仍缺很大 下半年漲勢仍未結束
記憶體模組廠宇瞻今（24）日召開法說會，公布上半年每股純益達35.51元，對於記憶體後市展望，執行長張家騉表示，人工智慧（AI）基礎建設已將整體記憶體產業推向結構性缺貨的超級周期，今年下半年DRAM與NAND依舊還是缺很大，且2027年中前都還是會繼續缺貨，漲勢還沒有結束。
宇瞻上半年成績，合併營收167.18億元，年增251.11%，毛利率50%、營益率35%、營業利益58.07億元、稅後純益46.54億元，上半年每股純益35.51元，均創歷史新高。營收產品結構，DRAM記憶體模組占64.35%，NAND Flash占35.40%。
而就市場關心的庫存水位部分，宇瞻揭露，截至6月底已達約124億元，較去年同期約24億元大幅提升，成為後續營運樂觀的一大指標。
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