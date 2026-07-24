宇瞻CEO：記憶體仍缺很大 下半年漲勢仍未結束

隨著人工智慧席捲全球，大家對網路傳輸速度的要求也越來越高，當全世界的資料中心都在瘋狂運算AI的同時，後台的數據傳輸網路正面臨嚴重的「大塞車」。為了解決這個全球難題，鴻海（2317）集團旗下的鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI），聯手國立陽明交通大學，成功研發出最新的「高容量矽光子發射器」技術。研究成果正式登上全球光學界的權威學術期刊《Optics Express》，向全世界展現台灣硬實力！

2026-07-24 17:55