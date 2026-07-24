快訊

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

日職／林安可炸本季第6轟、7月第4轟！ 對軟銀敲追平2分砲

押了！陽明交大教授疑因分產糾紛砍殺連襟 新竹地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

頎邦遭檢調調查 董座3000萬元交保 股價苦吞跌停

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
頎邦董事長吳非艱。聯合報系資料照
頎邦董事長吳非艱。聯合報系資料照

新竹地檢署今（24）日發布新聞表示，調查頎邦科技吳姓董事長（吳非艱）等7人，涉嫌違反證券交易法，7人於民國105年至108年間違背職務侵占公司資產，經檢察官複訊後認犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知吳姓董事長（吳非艱）以新臺幣3000萬元交保，其餘涉案6名被告分別裁定30萬元至2000萬元不等交保。

頎邦雖重訊表示全力配合檢調調查，但今日開盤即跌停價158元開出且鎖死至收盤，仍高達10234張高掛跌停仍無法成交。

新竹地檢署指出，本案係由法務部調查局新竹縣調查站報請黃依琳檢察官指揮偵辦。檢調掌握相關事證，指頎邦高層等人涉嫌違反證券交易法第171條、公司法第9條及商業會計法等規定。檢調於23日股市盤後發動兵分5路搜索，前往頎邦公司及被告住處等相關處所，查扣手機、筆記型電腦、會議資料與存摺等重要證物，並傳喚7名被告及相關證人到案說明。

檢方訊後裁定交保金額分別為：吳姓被告3000萬元、羅姓被告2000萬元、田姓與蔡姓被告各100萬元、王姓與曾姓被告各50萬元、蘇姓被告30萬元。地檢署強調，將積極釐清案情，以維護公司治理與證券市場秩序。

根據台灣證券交易所公布頎邦經營團隊目前主要持股，吳非艱持有頎邦9183張，羅姓被告應為財務部副總經理暨財務長羅世蔚，持股122張，兩人交保金額也最高，各為3000萬及2000萬元。

儘官新竹地檢署強調偵察不公開，但根據其公布遭調查的7人於105年到108年間違背職務侵占公司資產，應是透過頎邦轉投資的頎誠投資所涉事宜，遭檢調盯上進行調查。頎誠投資也是由頎邦核心團隊或相關高階經理人擔任董事、負責人，在頎邦的股權運作、董事選任與轉投資業務（如集團投資或持股管理），扮演法人代表與關聯投資公司的角色。

頎邦 新竹 法務部

延伸閱讀

頎邦科技董事涉侵占公司資產昨遭搜索 7人交保最高3000萬元

頎邦科技涉違反證交法 檢調搜索7人交保、股價重挫跌停

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 但股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

中聯廠長陳明榮聲押…法院100萬交保 檢方當庭抗告

相關新聞

緯創、緯穎收盤價續衝鋒 今、明年營運有望接連拚高

緯創（3231）、緯穎（6669）24日收盤股價再衝鋒，緯創站上超過一個月以來高峰，緯穎更寫下超越兩個月以來新高。法人看好，緯創、緯穎後續在北美雲端服務大廠（CSP）及AI浪潮加持下，不僅今年營運可望改寫新高，明年將有望再締新猷。

鴻海研究院聯手陽明交大 成功研發「高容量矽光子發射器」技術

隨著人工智慧席捲全球，大家對網路傳輸速度的要求也越來越高，當全世界的資料中心都在瘋狂運算AI的同時，後台的數據傳輸網路正面臨嚴重的「大塞車」。為了解決這個全球難題，鴻海（2317）集團旗下的鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI），聯手國立陽明交通大學，成功研發出最新的「高容量矽光子發射器」技術。研究成果正式登上全球光學界的權威學術期刊《Optics Express》，向全世界展現台灣硬實力！

神達持續擴充美國產能 加州費利蒙AI伺服器聚落成形

神達（3706）因應AI伺服器龐大訂單需求，持續擴充美國產能。24日代子公司MiTAC Information Systems Corp.公告，取得不動產使用權資產，標的物位於美國加州費利蒙（Fremont）三棟建物。神達表示，主要是為公司營運所需。隨著新產能持續開出，神達加州費利蒙AI伺服器聚落逐漸成形。

57座廠房恐怕還不夠 臻鼎董座沈慶芳：準備繼續找地

AI帶動PCB需求快速升級，臻鼎-KY（4958）擴產腳步可能比原先規畫更大。董事長沈慶芳24日下午表示，集團預計2030年達到57座廠房投入生產，但近期內部重新盤點後，發現產能可能還是不夠，已準備繼續尋找土地。

台灣AI晶片潛在風險因素 瑞銀：需要關注兩大挑戰

儘管全球股市近期屢創歷史新高，市場對本輪漲勢究竟是來自穩健基本面支撐，抑或反映投資人過度樂觀情緒的辯論仍持續升溫。近期市場波動有所增加，不少投資人關注人工智慧（AI）投資熱潮是否能持續推動企業獲利成長，以及利率與通膨走勢是否仍存在不確定性。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮認為，企業獲利、資本支出與經濟活動仍展現相當韌性，為股市提供穩固支撐。

仁寶於AMD大會上展示採用最新伺服器處理器的新世代AI運算平台

仁寶（2324）24日於美國舊金山舉辦的 AMD Advancing AI 2026 展示新一代企業級 AI 運算平台。透過搭載第六代 AMD EPYC™ 9006 系列伺服器處理器與 AMD Instinct™ GPU 加速器的平台，仁寶持續展現打造兼具高效能、先進散熱技術及彈性部署能力之 AI-Ready 基礎架構的承諾，協助企業因應快速演進的 AI 工作負載，加速現代化資料中心建置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。