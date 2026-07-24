神達持續擴充美國產能 加州費利蒙 AI 伺服器聚落成形

神達（3706）因應AI伺服器龐大訂單需求，持續擴充美國產能。24日代子公司MiTAC Information Systems Corp.公告，取得不動產使用權資產，標的物位於美國加州費利蒙（Fremont）三棟建物。神達表示，主要是為公司營運所需。隨著新產能持續開出，神達加州費利蒙AI伺服器聚落逐漸成形。

本次神達標的物為美國加州三棟建物，交易相對人為CLPF GATEWAY FREMONT LP。

神達指出，本次交易單位數量為建物210,795平方英尺，每月租金依承租面積調整，第1~3月每月美金52,372.00元，第4~5月每月美金305,871.68元，第6月每月美金329,645.10元，第7~8月每月美金534,525.15元，第9~12月每月美金625,218.70元，之後每年隨物價調整。

神達因應大客戶甲骨文（Oracle）及其他CSP業者訂單，近年持續擴增美國本土產能，產能主要集中於加州，神達在加州紐華克（Newark）、聖荷西（San Jose）及費利蒙皆設有廠區。

目前神達在費利蒙已有三棟建物，依據神達規劃，第一棟建物將於今年第4季啟用，其餘廠房產能將陸續於明年第1季後開出。

而本次新租借的三棟建物，同樣位於費利蒙，預計於2027年底到2028年才會陸續完工啟用。隨著神達持續擴張費利蒙當地產能，神達AI伺服器聚落逐步成形。