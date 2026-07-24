神達加大投入美國加州產能 對於今年成長充滿信心

神達（3706）24日代子公司MiTAC Information Systems Corp.公告取得不動產使用權資產，繼六月承租兩間位於加州的廠房後，再度加碼，租下美國加州三間廠房，顯示客戶伺服器需求強勁，仍需持續擴充產能，以滿足客戶需求。

公司先前於法說會上提到，今年神達在不同產品上都有新的需求出現，因此對於今年的成長態勢，公司深具信心。公司持續擴充美國產能，除了滿足客戶需求外，同時也是為了提高供應鏈韌性；在分工上，美國將會以機櫃組裝為主，系統組裝的部分將以亞太區為重心。

此次承租建物總面積達210,795平方英尺（約等於 5,924坪），租金將按照每月承租面積進行調整，從前三個月的每個月52,372美元，到完整承租時為每個月62.5萬美元；使用權資產金額為7,179.7萬美元。