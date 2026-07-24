資策會攜手產學研推動Agentic AR 布局次世代智慧穿戴

隨著生成式AI與邊緣運算（Edge AI）深度融合，擴增實境迎來了具備主動感知與決策能力的「Agentic AR」新時代！為協助臺灣產業掌握6G與智慧穿戴市場，財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）攜手台灣XR智能產業發展協會、台灣是德科技、佐臻股份有限公司以及中華民國資訊軟體服務商業同業公會，於24日共同主辦「次世代Agentic AR論壇」，邀集產學研專家共同解密次世代智慧眼鏡在硬體架構、光學模擬與邊緣算力上的關鍵突破與產業趨勢，攜手布局次世代智慧穿戴產業。

資策會副執行長暨數轉院院長林玉凡以「6G時代下的智慧眼鏡與未來：開啟下一代人機互動新體驗」為題進行專題分享，她指出，6G絕非單純更快的5G，而是被重新定義為「AI原生、通感一體」的智慧基礎設施。

換言之，6G發展不僅只是提升網路速度，將結合AI、終端裝置、邊緣運算與雲端協同運作，打造更智慧、更即時的人機互動體驗。透過6G網路的超低延遲與高頻寬特性，智慧眼鏡將從單純顯示資訊，逐步發展為具備環境感知、AI推理及情境互動能力的智慧終端。

面對全球6G技術與標準布局逐步展開，資策會將持續串聯產學研能量，協助產業強化AI、邊緣運算、光學、感測及系統整合等關鍵技術，推動臺灣建立完整的智慧穿戴產業生態系。

資策會也表示，因應6G邁入商用關鍵階段，此刻正是切入標準與生態系的黃金時點。臺灣應發揮硬體優勢，在晶片設計、網通ODM、邊緣運算節點、光學與感測模組供應鏈全面布局。從感知層、連結層到運算層，以硬體優勢補足軟體與系統整合，並建立「在地處理、權限透明、資料可控」的安全機制，打造值得信賴的AI穿戴體驗。

專注於智慧眼鏡領域的佐臻股份有限公司董事長梁文隆在論壇中表示，空間運算已全面進入多模態Agent時代，智慧眼鏡將成為第一人稱視角最重要的即時推理終端。

佐臻聚焦於Agentic AR的軟硬體整合，推出高度整合光機、感測器與SiP異質封裝的模組化超輕量AR眼鏡，以及高精準MR眼鏡。同時搭配「MetaSpace ai混合實境智慧賦能平台」，融合生成式AI與空間感知運算，將加速工業、教育與醫療等關鍵領域的數位轉型與AI Agent空間推理應用。

在AR眼鏡應用於醫療部分，資策會已與佐臻合作將AR智慧眼鏡結合AI智慧分析技術，提供醫療院所慢性傷口照護、換藥與給藥管理輔助，協助護理人員及時掌握傷口變化，依標準流程完成照護與用藥，提升判斷準確性及照護品質，有效降低作業風險與人力負擔。

此外，AR智慧眼鏡相關應用，在資策會Living Lab+（生活實驗室）不斷淬煉與實證，頗具成效。

在智慧眼鏡的光學設計方面，是德科技展示整合光學設計與模擬平台，協助工程師打造從「元件級」到「系統級」的全方位設計與分析環境，能精準支援AR/VR等新興應用的開發需求。透過提升設計精度與開發效率，有效協助業者縮短產品上市時程，在瞬息萬變的市場中搶得先機。

由國際資訊顯示學會中華民國總會理事長黃乙白主持的「次世代Agentic AR論壇」，邀請林玉凡副執行長、佐臻梁文隆董事長、是德科技及立景光電等專家代表展開深度對談。

業界專家一致指出，AI Agent帶來的空間運算浪潮，正加速軟硬體與網路生態系的巨變。臺灣唯有透過學研界、硬體供應鏈與模擬軟體的緊密跨界協作，在「多模態感知」與「低功耗眼鏡硬體」之間取得關鍵技術突破，才能在全球新視覺供應鏈中搶進市場商機。