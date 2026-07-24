台歐半導體合作持續深化 林佳龍：人才是連結台灣與世界的重要橋樑

外交部長林佳龍23日出席「2026台灣歐洲獎學金－半導體短期培訓計畫」結訓典禮，頒發結訓證書予來自捷克、義大利、科索沃、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞及斯洛伐克等七個歐洲國家的155位青年學員。林佳龍表示，人才是連結台灣與世界的重要橋樑，也是深化台歐夥伴關係的重要基礎。

林佳龍表示，近年來台灣與歐洲在半導體、科技及創新領域的合作持續深化，他上任以來已走訪歐洲11個國家，深刻感受到雙方對深化合作的高度期待。他指出，除了投資、技術及產業合作之外，人才交流更是連結台歐夥伴關係的重要基礎。

林佳龍表示，外交部推動「台灣歐洲獎學金」（Taiwan-Europe Scholarship, TES）計畫，希望透過人才培育及產學交流，培育下一個世代的科技人才，也讓更多歐洲青年有機會走進台灣、認識台灣，未來成為台歐半導體合作的重要夥伴。

林佳龍指出，本次培訓期間，155位學員除於台灣半導體研究中心、國立台灣大學及國立成功大學接受專業課程外，也走訪新竹、台南等城市，體驗台灣的風景、美食與多元文化。他也分享，同仁告訴他，許多學員都表示「課程和考核，比想像中還要難。」但正因為充滿挑戰，這段學習旅程才更具價值，也讓手中的結訓證書更加珍貴。他相信，除了專業知識之外，學員最大的收穫，是更加認識台灣。

林佳龍表示，隨著人工智慧快速發展，世界需要先進晶片，也需要可信賴的夥伴與跨國人才。台灣願意分享經驗，與理念相近的民主夥伴共同培育人才，打造更具韌性的科技合作網絡。

「科技拉近世界的距離，人才延續夥伴關係。」林佳龍最後表示，他期待每一位歐洲青年返國後，不僅成為台歐半導體合作的重要人才，也成為台灣最好的朋友，將在台期間的所見所聞分享給更多歐洲朋友，讓更多人認識台灣。