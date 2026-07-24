台灣AI晶片潛在風險因素 瑞銀：需要關注兩大挑戰

儘管全球股市近期屢創歷史新高，市場對本輪漲勢究竟是來自穩健基本面支撐，抑或反映投資人過度樂觀情緒的辯論仍持續升溫。近期市場波動有所增加，不少投資人關注人工智慧（AI）投資熱潮是否能持續推動企業獲利成長，以及利率與通膨走勢是否仍存在不確定性。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮認為，企業獲利、資本支出與經濟活動仍展現相當韌性，為股市提供穩固支撐。

不過，胡俊禮指出兩大挑戰亦是潛在風險。首先，人工智慧相關投資熱潮若未能在未來轉化為預期中的商業回報，部分市場領先企業或面臨盈利及估值調整壓力。其次，地緣政治局勢仍然存在不確定性。若能源供應受到干擾，油價上升可能再度推高通膨，影響市場對減息的預期。此外，如果通膨回落速度較慢，主要央行或需要維持偏緊的政策立場更長時間，從而對風險資產估值構成壓力。

胡俊禮展望後市，環球股市仍有上升空間，但市場表現將不再只由少數熱門科技股帶動，而是由更多產業共同推動。因此，投資可採取更均衡及多元化的配置方式，兼顧美國、歐洲及亞洲市場機會。除把握AI主題外，也可關注工業、醫療保健、公用事業等受惠於長期結構性趨勢的領域。同時，透過配置優質債券、信用債及商品等資產，有助提升投資組合的穩定性。在固定收益方面，優質債券仍能提供具吸引力的收益，而高收益債及新興市場債則有助進一步提升回報潛力。商品方面，黃金仍具分散風險價值，能源、工業金屬及農產品則可望受惠於地緣政治、AI基建投資及氣候變遷等長期趨勢。透過股票、債券與商品的多元配置，投資人既能參與全球成長機會，亦能提升投資組合韌性，更從容應對市場變化。

胡俊禮表示，美國企業獲利成長維持強勁，標普500首季盈利年增約20%，第2季有望進一步提升至28%，持續支撐美股表現。AI仍是最重要的長期成長主題，雲端運算、資料中心、算力基礎設施及先進晶片需求保持旺盛，帶動大型科技企業持續擴大資本支出。不過，隨著AI 投資周期逐漸成熟，未來市場將更關注相關投入能否轉化為收入與盈利增長。對台灣而言，AI需求爆發正持續推動半導體產業成長。台灣晶圓代工龍頭第2季營收年增36%、獲利大增 77%，並上調全年資本支出目標，反映AI晶片需求依然強勁。

更值得關注的是，美國獲利成長正從少數科技巨頭擴散至更廣泛產業。預期標普500的11大產業今年皆有望實現盈利增長，金融與醫療保健等類股近月表現亦明顯改善，顯示市場機會正由AI龍頭延伸至更多產業與主題。在AI長期趨勢帶動下，台灣作為全球高階晶片設計、製造與先進封裝重鎮，仍有望持續受惠於全球AI基建浪潮，但也須留意市場波動、競爭升溫及供應鏈調整等潛在挑戰。

胡俊禮認為，投資機會已不再局限於美國市場。歐洲企業受惠於製造業活動改善、能源價格回落及通脹壓力減輕，盈利前景逐步改善。與此同時，電氣化、國防支出增加及人工智慧相關投資等長期結構性主題，亦為歐洲企業帶來新的增長動力。亞洲市場方面，除科技產業外，航空、金融、工業及不動產等產業也逐漸展現潛力。印度受惠於經濟成長、改革政策及投資動能持續推進；日本則在企業改革、外資回流及股東回饋趨勢帶動下，維持正向發展。