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仁寶於AMD大會上展示採用最新伺服器處理器的新世代AI運算平台

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
仁寶。聯合報系資料照
仁寶。聯合報系資料照

仁寶（2324）24日於美國舊金山舉辦的 AMD Advancing AI 2026 展示新一代企業級 AI 運算平台。透過搭載第六代 AMD EPYC™ 9006 系列伺服器處理器與 AMD Instinct™ GPU 加速器的平台，仁寶持續展現打造兼具高效能、先進散熱技術及彈性部署能力之 AI-Ready 基礎架構的承諾，協助企業因應快速演進的 AI 工作負載，加速現代化資料中心建置。

隨著企業 AI 應用逐步由概念驗證（Proof of Concept, PoC）邁向正式部署（Production），企業對基礎架構的需求亦持續提升，需具備支援日益複雜 AI 服務、關鍵業務工作負載及通用運算的能力。除了運算效能之外，現代 AI 部署亦需要更高的擴充性、更大的 I/O 頻寬、更佳的 GPU 使用效率以及更高的整體營運效率。搭載第六代 AMD EPYC™ 伺服器處理器的平台可作為理想的 AI 主機節點（AI Host Node），全面支援企業 AI、雲端運算、高效能運算（HPC）、虛擬化及通用運算等多元工作負載，滿足現代資料中心的各項需求。

除於 #135 攤位展示最新產品外，仁寶亦將參與 AMD Advancing AI 2026 官方 Theater Session，以 「One Ecosystem, Infinite Scale: AI at Every Scale」 為主題進行分享。仁寶將介紹如何透過 CPU、GPU、高速網路及系統架構的整合，打造可由單一節點擴展至機架級（Rack-scale）的 AI 基礎架構，同時支援開放式 AI 生態系，滿足多元企業 AI 應用需求。

透過持續深化與 AMD 的合作，仁寶提供整合第六代 AMD EPYC™ 伺服器處理器與 AMD Instinct™ GPU 加速器的企業 AI、雲端及高效能運算（HPC）解決方案，協助客戶打造兼具高效能、能源效率及長期擴充能力的現代化資料中心，為企業規模化 AI 應用奠定穩固基礎。

仁寶 伺服器 平台

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