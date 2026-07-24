宇瞻：AI驅動記憶體進入超級週期 缺貨至2027年中

記憶體模組廠宇瞻執行長張家騉今天表示，AI基礎建設把記憶體產業推入結構性缺貨的超級週期，漲勢還沒有結束，預期今年下半年DRAM與NAND Flash「缺很大」，2027年中前將維持缺貨態勢。

宇瞻今天召開法人說明會，張家騉說，目前產業環境因產能不足導致缺貨情況，不只記憶體漲價，包括被動元件、載板和中央處理器（CPU）也都漲價，缺貨情況現在看不到終點。

張家騉表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）廠大部分產能優先供應高頻寬記憶體（HBM），造成DRAM極度稀缺；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）同樣呈現短缺。

他說，今年下半年DRAM和NAND Flash將會「缺很大」，2027年中前將維持缺貨態勢，廠商目前最大風險是買不到貨。宇瞻為此持續儲備庫存，至6月底存貨金額增至新台幣124億元規模。