大數據推智慧幕僚解決方案 自有模型+輝達架構鎖定公部門決策支援

數據科技業者大數據公司24日宣布推出「KEYLM」智慧幕僚解決方案，鎖定政府單位的決策支援與備詢應用，將自有累積逾十年、超過65億筆繁體中文語料訓練而成的領域語言模型BIG10，結合AI Agent平台，並以輝達（NVIDIA）最新個人AI超級電腦NVIDIA DGX Spark為地端算力基礎，搭配軟體技術包括NVIDIA NeMo Framework與NVIDIA NeMo Agent Toolkit強化模型微調與Agent治理能力，實現一機到位的地端部署，在確保回答可溯源、過程可稽核的前提下，同步提升整體效能。

大數據指出，全球主權AI市場快速成長，公部門對資料落地與資安治理的需求日益升高，「KEYLM」採用輝達軟硬整合架構，同時填補繁體中文長期在國際AI訓練資料中相對弱勢的缺口，協助政府機關以真正理解台灣在地語境的AI模型，解決知識分散、人工彙整費時、資料不得上雲三大課題。

大數據引用研究機構Fortune Business Insights數據，全球主權雲市場規模將從2026年的1,953.5億美元，成長至2034年的1兆3,185.7億美元，年複合成長率達27%，指出政府與公部門對資料落地與資安治理的高度重視，是帶動此一市場成長的主要動能之一。「地端部署、資料不出域」已從少數政府的特例需求，逐步成為全球公部門共同面對的AI導入課題。

台灣政府單位長期面臨各機關知識分散於公文、會議紀錄、報表與答詢稿之間，臨時備詢與政策說明往往耗費大量人工查找；同時，人工彙整品質不一、時效有限。特別是政府機敏資料不得外傳上雲，必須於地端運行、資料不出域，且回答可溯源、過程可稽核。現在全球最大開源多語言大型語言模型BLOOM的訓練語料中，英語占比逾三成、簡體中文亦占約一成六，繁體中文相關語料未被獨立列計，反映出國際主流AI訓練資料對繁體中文長期關注不足。大數據指出，BIG10是針對此一缺口所建立的領域語言模型，智慧幕僚則能在上述資安前提下，整合機關內部文件、業務資料與外部輿情，提供即問即答、即時產報、輿情感知與知識治理四項能力，將政府的知識從人工翻找，升級為AI即問即答的決策支援。