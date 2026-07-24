快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

Google開放台灣以「自拍影片」登入帳戶 作為使用者帳戶救援新方式

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google開放自拍影片登入，提供另一種登入帳戶的新途徑。路透
Google開放自拍影片登入，提供另一種登入帳戶的新途徑。路透

Google 24日開放台灣以「自拍影片」（Selfie video）登入功能，提供使用者在帳戶遭到鎖定或無常用裝置時的帳戶救援新管道。透過錄製多角度頭部動作進行身分驗證、導入即時動作驗證與多層防護機制，確保使用者身分真實性，打造兼具隱私、安全與便利的體驗。

Google指出，除了建議用戶設定多種登入管道，也開放自拍影片登入，提供另一種登入帳戶的新途徑。如果帳戶不小心被鎖定、無法登入，或是手邊剛好沒有平常用的手機或電腦時，這項功能將可提供更多選擇與便利。

Google指出，設定自拍影片的過程非常簡單，只需要看著裝置的鏡頭，並按照畫面引導完成幾個簡單轉動頭部的動作，讓系統捕捉用戶不同的臉部角度，就能完成。如果未來遇到無法登入的情況，只要再拍一段自拍影片就能重新登入帳戶。系統會將新的自拍影片與用戶當初設定的影片進行比對，確認是本人後，便會協助用戶重新取得帳戶的存取權。

Google

延伸閱讀

修手機要給密碼？他相簿遭開15分鐘「親密照恐被看光」 店家1句話回應超心寒

網路降速演練 北部、中部8月實施！四類交易警戒

三星全新摺疊機亮相！3種尺寸各具特色 Z Fold8螢幕比例為社群而生

8月這兩天別急著轉帳！北中部網路降速 網銀、電支等4類交易恐卡住

相關新聞

緯創、緯穎收盤價續衝鋒 今、明年營運有望接連拚高

緯創（3231）、緯穎（6669）24日收盤股價再衝鋒，緯創站上超過一個月以來高峰，緯穎更寫下超越兩個月以來新高。法人看好，緯創、緯穎後續在北美雲端服務大廠（CSP）及AI浪潮加持下，不僅今年營運可望改寫新高，明年將有望再締新猷。

仁寶於 AMD 大會上展示採用最新伺服器處理器的新世代 AI 運算平台

仁寶（2324）24日於美國舊金山舉辦的 AMD Advancing AI 2026 展示新一代企業級 AI 運算平台。透過搭載第六代 AMD EPYC™ 9006 系列伺服器處理器與 AMD Instinct™ GPU 加速器的平台，仁寶持續展現打造兼具高效能、先進散熱技術及彈性部署能力之 AI-Ready 基礎架構的承諾，協助企業因應快速演進的 AI 工作負載，加速現代化資料中心建置。

宇瞻：AI驅動記憶體進入超級週期 缺貨至2027年中

記憶體模組廠宇瞻執行長張家騉今天表示，AI基礎建設把記憶體產業推入結構性缺貨的超級週期，漲勢還沒有結束，預期今年下半年D...

Google開放台灣以「自拍影片」登入帳戶 作為使用者帳戶救援新方式

Google 24日開放台灣以「自拍影片」（Selfie video）登入功能，提供使用者在帳戶遭到鎖定或無常用裝置時的帳戶救援新管道。透過錄製多角度頭部動作進行身分驗證、導入即時動作驗證與多層防護機制，確保使用者身分真實性，打造兼具隱私、安全與便利的體驗。

AI生產力需求帶動手機升級 Counterpoint預估折疊機將年增21%

隨著 AI 助理逐步從對話互動進化至多工處理、任務執行及跨應用程式工作流程，更大的螢幕已成為提升 AI 生產力體驗的重要關鍵。Counterpoint Research 預估，今年全球折疊手機出貨量將年增 21%，延續高階智慧型手機市場的成長動能。

大立光一個月內第三度購地 斥資13.79億元購進台中西屯區土地

大立光（3008）24日公告，斥資13.79億元購入台中西屯工業區用地，大立光表示，主要因應未來需求預先準備。大立光近日獵地一波接一波，外界預期，主要因應新業務CPO需求計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。