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Google開放台灣以「自拍影片」登入帳戶 作為使用者帳戶救援新方式
Google 24日開放台灣以「自拍影片」（Selfie video）登入功能，提供使用者在帳戶遭到鎖定或無常用裝置時的帳戶救援新管道。透過錄製多角度頭部動作進行身分驗證、導入即時動作驗證與多層防護機制，確保使用者身分真實性，打造兼具隱私、安全與便利的體驗。
Google指出，除了建議用戶設定多種登入管道，也開放自拍影片登入，提供另一種登入帳戶的新途徑。如果帳戶不小心被鎖定、無法登入，或是手邊剛好沒有平常用的手機或電腦時，這項功能將可提供更多選擇與便利。
Google指出，設定自拍影片的過程非常簡單，只需要看著裝置的鏡頭，並按照畫面引導完成幾個簡單轉動頭部的動作，讓系統捕捉用戶不同的臉部角度，就能完成。如果未來遇到無法登入的情況，只要再拍一段自拍影片就能重新登入帳戶。系統會將新的自拍影片與用戶當初設定的影片進行比對，確認是本人後，便會協助用戶重新取得帳戶的存取權。
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