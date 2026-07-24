AI生產力需求帶動折疊手機升級 Counterpoint預估2026市場成長21%

隨三星（Samsung）推出新款折疊手機，蘋果（Apple）預計在本季加入戰局，研調機構Counterpoint調查，2026年全球折疊式智慧型手機出貨量將年增21%，延續高階智慧型手機市場的成長動能。預期三星將持續穩居全球折疊手機市場龍頭，但隨著市場競爭加劇，其市占率將由2025年的40%下滑至2026年的32%。

Counterpoint分析，蘋果首款折疊iPhone預計於2026年上市，首年可望取得 25%市占率，進一步加劇高階Book（書本）型折疊手機市場的競爭。隨著AI助理逐步從對話互動進化至多工處理、任務執行及跨應用程式工作流程，更大的螢幕已成為提升AI生產力體驗的重要關鍵。

受記憶體成本持續上升影響，新一代折疊手機售價普遍較去年調漲。三星透過舊機換購、電信合作及限時促銷等方案，降低消費者升級門檻，以刺激市場需求。

Counterpoint Research研究副總監Liz Lee表示，2026年將成為折疊手機市場的重要里程碑。蘋果加入將提升整體市場能見度，並重新定義高階折疊手機的競爭標準。三星具備產品成熟度、全球通路以及折疊使用體驗等優勢。隨著AI 功能逐漸走向多工與生產力應用，Book型折疊手機的大尺寸螢幕將展現更高的使用價值。

Counterpoint Research首席分析師Gerrit Schneemann指出，三星並未推出入門級Fan Edition（粉絲版）機種，而是透過更完整的產品組合維持高階市場布局。雖然受到記憶體成本上升影響，新一代產品售價有所調整，但高階智慧型手機市場仍展現相對穩定的需求。

隨著三星持續推動產品創新，以及蘋果正式加入市場競爭，折疊手機將從過去的利基產品，逐步發展為高階智慧型手機的重要產品形態，預期未來AI應用將成為推動折疊手機普及的重要驅動力，而更大的顯示空間、更完善的多工體驗，以及跨應用程式的AI工作流程，將成為下一階段高階智慧型手機競爭的核心。