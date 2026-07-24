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AI生產力需求帶動手機升級 Counterpoint預估折疊機將年增21%
隨著 AI 助理逐步從對話互動進化至多工處理、任務執行及跨應用程式工作流程，更大的螢幕已成為提升 AI 生產力體驗的重要關鍵。Counterpoint Research 預估，今年全球折疊手機出貨量將年增 21%，延續高階智慧型手機市場的成長動能。
Counterpoint 指出，三星（Samsung）仍穩居全球折疊手機市場龍頭，但隨著市場競爭加劇，其市占率將由去年的40% ，下滑至今年的32%。蘋果首款折疊 iPhone 預計今年上市，首年可望取得25%市占率，進一步加劇高階折疊手機市場的競爭。同時受到記憶體成本持續上升影響，新一代折疊手機售價普遍較去年調漲，不過三星將透過舊機換購、電信合作及限時促銷等方案，降低消費者升級門檻，以刺激市場需求。
Counterpoint Research 研究副總監 Liz Lee 表示，2026 年將成為折疊手機市場的重要里程碑。蘋果的加入將提升整體市場能見度，並重新定義高階折疊手機的競爭標準。三星則仍具備產品成熟度、全球通路以及折疊使用體驗等優勢。隨著 AI 功能逐漸走向多工與生產力應用，折疊手機的大尺寸螢幕將展現更高的使用價值。預料 AI 應用將成為推動折疊手機普及的重要驅動力，而更大的顯示空間、更完善的多工體驗，以及跨應用程式的 AI 工作流程，將成為下一階段高階智慧型手機競爭的核心。
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