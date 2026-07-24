大立光一個月內第三度購地 斥資13.79億元購進台中西屯區土地

華碩（2357）24日宣布推出全新系列伺服器，均搭載次世代的AMD EPYC 9006處理器；其中，配備旗艦級雙插槽的ASUS RS700A / 720A，擁有令人驚豔的極致運算密度；而單插槽的ASUS RS500A / 520A，則能為使用者帶來卓越的空間效益與部署靈活性；同時，兩款機型亦完美整合PCIe 6.0、頂尖的記憶體支援和高密度E3.S儲存裝置，再加上華碩獨家創新基礎，以實現極為出色的散熱管理及運作效率，滿足企業AI、虛擬化、儲存與雲端環境等嚴苛所需。

2026-07-24 13:58