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大立光一個月內第三度購地 斥資13.79億元購進台中西屯區土地

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

大立光（3008）24日公告，斥資13.79億元購入台中西屯工業區用地，大立光表示，主要因應未來需求預先準備。大立光近日獵地一波接一波，外界預期，主要因應新業務CPO需求計畫。

依據大立光公告，購入土地面積10,134.4平方公尺，折合約3,065.66坪；建物面積：5,494.79平方公尺，折合約1,662.17坪，總交易金額13.79億元，交易對象為亞泰冷藏股份有限公司。

大立光今年以來積極衝刺CPO新業務，大立光董事長林恩平日前表示，「未來如果CPO做得成，大立光不排除再獵地擴廠」。林恩平日前也證實，已有一家期望光纖陣列（FA）量產訂單，預計本月送樣給客戶，客戶將以最快速度認證，第3季底試產線架設完成，最快明年中量產貢獻營收。除了一家期望量產客戶外，還有其他客戶針對下世代產品做概念驗證（POC）中。

大立光 CPO 工業區

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