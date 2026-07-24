聽新聞
0:00 / 0:00
大立光一個月內第三度購地 斥資13.79億元購進台中西屯區土地
大立光（3008）24日公告，斥資13.79億元購入台中西屯工業區用地，大立光表示，主要因應未來需求預先準備。大立光近日獵地一波接一波，外界預期，主要因應新業務CPO需求計畫。
依據大立光公告，購入土地面積10,134.4平方公尺，折合約3,065.66坪；建物面積：5,494.79平方公尺，折合約1,662.17坪，總交易金額13.79億元，交易對象為亞泰冷藏股份有限公司。
大立光今年以來積極衝刺CPO新業務，大立光董事長林恩平日前表示，「未來如果CPO做得成，大立光不排除再獵地擴廠」。林恩平日前也證實，已有一家期望光纖陣列（FA）量產訂單，預計本月送樣給客戶，客戶將以最快速度認證，第3季底試產線架設完成，最快明年中量產貢獻營收。除了一家期望量產客戶外，還有其他客戶針對下世代產品做概念驗證（POC）中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。