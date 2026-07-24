AI 掀 PCB 黃金時代 沈慶芳：今年全球市場規模有望突破千億美元

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）24日在大陸深圳市寶安區舉行第三園區智慧製造基地動土典禮。董事長沈慶芳以「天時、地利、人和」說明此次布局，並指出AI正帶來新一輪科技革命，PCB也從訊號傳輸載體，轉為決定系統效能與可靠度的關鍵，2026年全球PCB市場規模有望突破1,000億美元。

臻鼎24日舉辦「鵬鼎控股（深圳）第三園區智慧製造基地動土典禮」。新園區將聚焦AI算力基礎設施及新一代智慧終端，布局AI伺服器用高階HDI、類載板，以及AI手機、AI眼鏡、穿戴與折疊裝置所需的高階軟板。

談到「天時」，沈慶芳表示，AI目前仍處於基礎建設階段，高速運算、高速互聯及高密度整合需求快速升溫，未來還將延伸至人形機器人、AI眼鏡等終端應用，PCB正迎來可以長久發展的黃金時代。

深圳第三園區投資金額超過人民幣百億元，不只是單純增加產能，也是臻鼎從消費電子基本盤，跨向AI第二成長曲線的關鍵布局。沈慶芳表示，公司多年來堅持發展高階產品、與世界一流客戶共同成長，才能在AI浪潮來臨時迅速掌握市場機會。

「地利」則來自深圳寶安完整的產業鏈、政府效率及人才優勢。臻鼎自1999年落腳寶安，從租用的小廠房起步，逐步發展至今日三座園區，並自2017年起連續九年居全球PCB產業首位。

臻鼎也同步更新建廠藍圖，兩岸及泰國規畫廠房由原本54座增加至57座。目前已有28座運行、13座興建中，另有16座尚未開工，24日動土的廠房即包含在16座之中；去年底啟動興建的十座廠房，預計今年底前完工。

沈慶芳指出，此次項目從納入重大清單至土地掛牌僅42天，從產業遴選至掛牌更只花11天，並提前完成安全、地質災害評估及管線遷改等作業，實現取得土地後立即開工。

至於「人和」，沈慶芳強調，PCB產業早已告別單打獨鬥，進入上下游協同創新的時代。臻鼎將持續與設備及原材料供應商共同開發高階產品，也將引進具潛力的創新企業，與全球供應鏈夥伴共同把握AI帶來的新一輪成長機會。