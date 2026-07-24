緯創、緯穎收盤價續衝鋒 今、明年營運有望接連拚高

緯創（3231）、緯穎（6669）24日收盤股價再衝鋒，緯創站上超過一個月以來高峰，緯穎更寫下超越兩個月以來新高。法人看好，緯創、緯穎後續在北美雲端服務大廠（CSP）及AI浪潮加持下，不僅今年營運可望改寫新高，明年將有望再締新猷。

緯創德州D1新廠本周順利完成啟用儀式，獲得輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到場祝賀並參加儀式。業界指出，緯創該廠主要負責L6產品生產，且首條產能已經被客戶包下，後續將計畫開闢第二條產線，且德州D2廠最快有望在明年投入量產，屆時產能將可望是D1兩倍，有望替緯創後續帶來更強勁業績成長動能。

緯穎近兩年也不斷加碼在美國及墨西哥等北美廠區產能擴增，目前在CSP廠大舉拉貨推動下，緯穎L10／L11的AI伺服器出貨力道也同步走強，法人預期，緯穎明年全球各地廠區新產能陸續開出下，緯穎不僅今年業績將可望持續創高，明年營運將有望再度改寫新猷。