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技鋼、微星發表 AMD 最新 AI 伺服器 11月開始出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

技嘉（2376）旗下技鋼科技及微星（2377）24日宣布旗下伺服器產品線全面支援第六代AMD EPYC伺服器處理器。其中，技鋼科技進一步擴展針對高負載工作設計的系統組合。技鋼科技現於舊金山 AMD Advancing AI 2026展覽首度亮相首款支援全新AMD EPYC 9006平台的伺服器。

技鋼表示，搭載 AMD EPYC 9006 系列處理器的技嘉伺服器出貨時程9006 SP7系統將於2026年11月與AMD同步開始出貨。9006 SP8系統將於2027年3月開始出貨。

第六代AMD EPYC伺服器處理器採用雙插槽策略，因應現代資料中心的多元工作負載需求。

AMD EPYC 9006伺服器處理器（SP7）每插槽最高支援256 核心、512執行緒，大幅提升每櫃可運行的虛擬機器與AI服務數量，同時降低整體持有成本（TCO）。PCIe Gen 6連接能力與16通道DDR5記憶體支援，提供充裕的網路與頻寬吞吐量，消除效能瓶頸。上述特性使SP7成為AI、HPC、超大規模雲端及電信5G核心網路部署的理想選擇，適合對單核效能與吞吐量要求最高的應用場景。對於需要同時執行多重工作負載並最大化GPU使用率的AI代理，SP7提供可擴展的堅實運算基礎。

技鋼科技總經理侯智仁表示，自主代理式AI及其他企業AI部署正為資料中心帶來前所未有的高度需求，推動市場對更強大新型解決方案的迫切追求。我們針對AMD EPYC 9006系列處理器全新打造的伺服器平台，從主板佈局、電源配送到散熱設計均重新進行工程設計，確保客戶獲得核心密度高、空間配置精實且效能毫不妥協的技嘉伺服器。無論是大規模AI叢集或邊緣部署，我們所設計的第六代 AMD EPYC 伺服器均可從上線第一天起即刻全速投入運行。

在微星方面，其發表搭載第六代AMD EPYC伺服器處理器的全新伺服器平台陣容，透過SP7與SP8平台架構，協助資料中心因應AI、雲端、高效能運算、虛擬化與關鍵業務工作負載的現代化需求。

微星最新伺服器平台陣容橫跨液冷GPU伺服器、19吋與21吋DC-MHS多節點平台，以及企業級伺服器。於AMD Advancing AI 2026期間，微星將展示CD270-S4091-X2多節點伺服器，展現第六代AMD EPYC伺服器產品線的最新布局。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，資料中心架構正逐漸走向以工作負載為導向的發展模式，客戶需要能依據不同部署目標精準選擇的系統平台。微星最新搭載第六代AMD EPYC伺服器處理器的平台陣容，提供企業在效能、密度、效率與維護便利性之間取得平衡的多元選擇，協助客戶隨著基礎架構演進，打造更具彈性的資料中心環境。

AMD 伺服器 微星 技鋼

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