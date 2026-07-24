磐儀攜手 AMD 搶攻機器人與實體 AI 需求

工業電腦廠磐儀（3594）正式推出其新一代COM-HPC解決方案—— COMX-C710。該解決方案搭載全新的AMD Ryzen AI Embedded X100 系列處理器，鎖定機器人、醫療及工業自動化市場，並於7月23日在舊金山舉辦的「AMD Advancing AI 2026」大會上首度亮相。

AMD Adaptive and Embedded Computing Group產品管理與行銷主管Sumit Shah表示：「AMD Ryzen AI Embedded處理器將CPU、GPU和NPU整合至單一平台中，能為工業與自主化系統提供低延遲、高能效的AI效能。」

磐儀科技嵌入電腦事業處副總廖世強表示：「透過COMX-C710，磐儀將『AI解決方案』提升到了全新層次。在AMD Ryzen AI Embedded X100系列的強力驅動下，該解決方案提供了一個高度整合的異質運算平台，不僅簡化了系統設計，還能為機器人、醫療和工業自動化應用實現高效能、即時的 AI 處理能力。」

COMX-C710採用COM-HPC Client Size C外形規格，充分發揮X100處理器的優勢，可提供高達126 TOPS的AI效能，其中包括50 TOPS的 XDNA 2 NPU。它能將工作負載有效分配至CPU、GPU和NPU，從而優化邊緣AI的處理效率。解決方案內建的LPDDR5x記憶體進一步提升了資料吞吐量與能源效率，而寬溫與寬壓支援則確保了系統在惡劣環境下的穩定運作。

該解決方案的異質架構可將機器人的工作負載整合在單一平台上：CPU負責控制與決策，GPU支援多鏡頭視覺與SLAM（即時定位與地圖構建）處理，而NPU則加速物件偵測與場景辨識等AI推論。這種統一的設計支援YOLO等模型，能實現即時感知與自主化運作。

COMX-C710 廣泛支援自主移動機器人（AMR）、協作機器人、機械手臂、醫療影像、內視鏡、病人監護以及工業自動化。藉由將控制、視覺與 AI 推論完美結合，它能大幅簡化系統設計、降低複雜度，並協助客戶加速部署進程。